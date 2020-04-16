AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد الحجر المنزلي.. كيف تجني أموالا من هاتفك وأنت في المنزل؟

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:59 ص
بعد الحجر المنزلى..
بعد الحجر المنزلى.. كيف تجني أموالًا من هاتفك وانت فى المنزل
Advertisements
كريم جمال
يعانى الكثيرون حول العالم من الشعور بالملل الشديد جراء تطبيق إجراءات الحجر المنزلى للوقاية وكبح جماح فيروس كورونا المستجد COIVD-19، الذى اجتاح العالم وإصابة أكثر من 2 مليون شخص.


ومن هنا بدأ العديد فى البحث عن أفضل التطبيقات لمشاهدة الأفلام والمسلسلات وحتى الألعاب فى محاولة للتخلص من الملل، إلا أنه يمكنك الاستفادة أكثر والعمل من المنزل ايضًا واستثمار وقتك لأقصى درجة ممكنة، وتعويض خسائرك المادية.


يحمل التطبيق اسم fiverr وهو مختص بالعمل الحر أو الـ Freelance الذى لا يعتمد على أدوام، فقط كل ما عليك هو تنفيذ المطلوب منك وستحصل على قيمة ذلك فى صورة أموال محولة لحسابك البنكي.


وستجد على fiverr كل أنواع العمل المختلفة من ترجمة إلى محاسبة وحتى الإعلانات الصوتية، والعديد من المهن المختلفة التى تتيح لك فرصة كبيرة لجني الكثير من الأموال واستغلال وقت فراغك.


ويمكنك تحميل التطبيق اذا كنت من أصحاب هواتف أندرويد عبر هذا الرابط، ولهواتف آيفون العاملة بنظام ios من هنا، والاستفادة من 116 خدمة مختلفة يقدمها لك التطبيق فى صورة مهمات حين الانتهاء منها تحصل على المال فورًا.


يذكر أنه حتى الآن تعافى من فيروس كورونا 507.890 شخصا حول العالم فيما تجاوز عدد الوفيات حول العالم حاجز الـ130 ألف شخص، بواقع 132.892 شخصا، بينما وصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حتى الآن، مليونين و51 ألفا و29 شخصا، وذلك بحسب الأرقام المعلنة من قبل دول العالم المصابة بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع انتشار كورونا.. نصائح للتغلب على ملل العزل الصحى فى المنزل

أخبار العلوم والتكنولوجيا..اكتشاف أسرع جهاز لفحص كورونا..جوجل تحذف هذا التطبيق

فيديو جراف| لوأنت فى الحجر المنزلى .. 4 مسليات ترفع مناعتك

اقعد على القهوة أونلاين مع أصحابك .. وانت فى بيتك

ابدأ بنفسك.. إزاي تعمل ملصقات كورونا على واتساب WhatsApp

من المنزل..اتفرج على الأفلام مع أهلك وأصحابك أونلاين

ترشيحاتنا

تسوبيل يكذب حسام حسن: لم أتسبب في رحيله عن الأهلي

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 16-4-2020

في عيد ميلاد عمار الشريعي.. قصة حبه بـ إعلامية شهيرة

#داليا_البحيري_انتي_كومبارس يتصدر تويتر.. تفاصيل

حدث ليلا.. الصين ترد الجميل لمصر بـ 4 أطنان مساعدات طبية.. وثائق سرية تكشف تخليق فيروس كورونا معمليا

بالكاجوال الناعم .. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. السمنة تزيد من فرص الإصابة بـ فيروس كورونا

بالأبيض والأسود.. شاهد أروى تتألق بإطلالة أنيقة

دراسة تؤكد: التبرع بالدم علاج فعال لـ فيروس كورونا