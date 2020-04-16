بعد الحجر المنزلي.. كيف تجني أموالا من هاتفك وأنت في المنزل؟

يعانى الكثيرون حول العالم من الشعور بالملل الشديد جراء تطبيق إجراءات الحجر المنزلى للوقاية وكبح جماح فيروس كورونا المستجد COIVD-19، الذى اجتاح العالم وإصابة أكثر من 2 مليون شخص.
ومن هنا بدأ العديد فى البحث عن أفضل التطبيقات لمشاهدة الأفلام والمسلسلات وحتى الألعاب فى محاولة للتخلص من الملل، إلا أنه يمكنك الاستفادة أكثر والعمل من المنزل ايضًا واستثمار وقتك لأقصى درجة ممكنة، وتعويض خسائرك المادية.
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يذكر أنه حتى الآن تعافى من فيروس كورونا 507.890 شخصا حول العالم فيما تجاوز عدد الوفيات حول العالم حاجز الـ130 ألف شخص، بواقع 132.892 شخصا، بينما وصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حتى الآن، مليونين و51 ألفا و29 شخصا، وذلك بحسب الأرقام المعلنة من قبل دول العالم المصابة بفيروس كورونا.