بسبب كورونا.. آبل تؤجل إطلاق هواتفها المستقبلية

أصبحت معظم شركات التكنولوجيا العالمية فى معاناة جراء حالة الركود التي أصابت منتجاتها، بسبب ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19، لدرجة أن عملاق صناعة مثل شركة آبل اضطرت إلى تخفيض حجم الإنتاج بسبب عقبات التصنيع الحالية.









وبحسب موقع "فون آرينا" التقني، أشارت بعض التقارير إلى أن أجهزة آيفون المستقبلية ستواجه تأخيرات أو سيتم تصنيعها بمعالجات ليست قوية مثل الموجودة فى آيفون 11 بإصداراته قبل ظهور فيروس كورونا.









وتعمل شركة "آبل" حاليًا، على تصميم الشرائح والمعالجات الخاصة بها، ولكن هذا الأمر على المدي البعيد سيلحق بها ضررًا بالغًا، لذلك سيلجأ عملاق التكنولوجيا إلى شركة TSMC لإنتاج شرائح معالجات آبل الشهيرة التي تشغل أجهزة iPhone ، الأمر الذى يعنى تأخير تصنيع هذه الرقائق.









يذكر أن شركة آبل أطلقت منذ ساعات أحدث هواتفها الذكية الذي يحمل اسم iPhone SE ، ويعد جهاز آيفون الجديد هو أرخص هاتف حديث من شركة آبل، حيث سعره 399 دولارًا أمريكيًا.







