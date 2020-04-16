AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسبب كورونا.. آبل تؤجل إطلاق هواتفها المستقبلية

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:07 ص
آيفون
آيفون
Advertisements
قسم التكنولوجيا
أصبحت معظم شركات التكنولوجيا العالمية فى معاناة جراء حالة الركود التي أصابت منتجاتها، بسبب ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد  COVID-19، لدرجة أن عملاق صناعة مثل شركة آبل اضطرت إلى تخفيض حجم الإنتاج بسبب عقبات التصنيع الحالية.


وبحسب موقع "فون آرينا" التقني، أشارت بعض التقارير إلى أن أجهزة آيفون المستقبلية ستواجه تأخيرات أو سيتم تصنيعها بمعالجات ليست قوية مثل الموجودة فى آيفون 11 بإصداراته قبل ظهور فيروس كورونا.


وتعمل شركة "آبل" حاليًا، على تصميم الشرائح والمعالجات الخاصة بها، ولكن هذا الأمر على المدي البعيد سيلحق بها ضررًا بالغًا، لذلك سيلجأ عملاق التكنولوجيا إلى شركة TSMC لإنتاج شرائح معالجات آبل الشهيرة التي تشغل أجهزة iPhone، الأمر الذى يعنى تأخير تصنيع هذه الرقائق.


يذكر أن شركة آبل أطلقت منذ ساعات أحدث هواتفها الذكية الذي يحمل اسم iPhone SE، ويعد جهاز آيفون الجديد هو أرخص هاتف حديث من شركة آبل، حيث سعره 399 دولارًا أمريكيًا.


يأتي جهاز iPhone SE، بتصميم مستوحي من هاتف آبل السابق iPhone 8، من حيث المواصفات والشكل، مما يعني أنه يحتوي على شاشة بقياس 4.7 بوصة، مع حواف كبيرة في الأعلى والأسفل، وزر الصفحة الرئيسية مع Touch ID. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسعر منخفض.. آبل تعتزم إطلاق iPhone SE 2 أو iPhone 9 بهذا الموعد

المصائب لا تأتي فرادى.. خسائر لـ آبل بسبب كورونا والتسريبات وغرامة فرنسا

آيفون الجديد بشاشة كاملة بدون حواف.. زجاج بالكامل.. صور

آيباد برو بكاميرا ثلاثية.. نظام التشغيل iOS 14 يكشف منتجات أبل القادمة

آبل تؤجل إطلاق آيفون 9 لسبب خطير.. اعرف التفاصيل

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق شهير يرصد كورونا.. آبل تطلق تحديث iOS 13.4

ترشيحاتنا

صاحب العمارة ينتمى للجماعة الإرهابية.. فؤاد علام: اختيار الإرهابيين منطقة الأميرية لغز ستكشفه أجهزة الأمن.. فيديو

الاثنين.. السعودية تعلن تفاصيل خطة الحرم في رمضان وتحسم مصير العمرة

جامعة أكسفورد تبدأ تجارب لقاح كورونا على البشر

فيفي عبده تنعي الفنان أحمد دياب.. شاهد

تعرف على آخر رسالة من الشهيد الحوفى لأسرته.. فيديو

26 إصابة بفيروس كورونا في قرية بالغربية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزنك والسيلينيوم.. عناصر غذائية لزيادة مناعة الجسم ضد فيروس كورونا

بتسريحة شعر غريبة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد إصابته بـ كورونا.. مذيع يكشف إحباطه من عمله ويهاجم الإعلام وترامب