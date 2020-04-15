آبل تتيح استخدام بيانات الموقع الجغرافي لمستخدمي خرائطها الرقمية للمساعدة في جهود مكافحة كورونا

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة بيانات التنقل المجمعة من خدمة خرائطها الرقمية "أبل مابس" لمساعدة مسؤولي الصحة العامة على فهم التغييرات التي تطرأ على كيفية انتقال الأشخاص في مجتمعاتهم، بشكل أفضل.





ويمكن الوصول إلى هذه البيانات عبر أداة متوفرة على الإنترنت، حيث توفر "أبل" مجموعة البيانات الكاملة للتنزيل بتنسيق (سي إس في).





وتشبه الأداة الجديدة تلك التي تقدمها شركتا "جوجل" و"فيسبوك" والتي تعرض اتجاهات التنقل باستخدام بيانات الموقع الجغرافي للمستخدم المأخوذة من الهواتف الذكية.





ووفقًا لشركة "أبل"، فإن موقعها الإلكتروني الجديد يحتوي على اتجاهات التنقل للمدن الكبرى و 63 دولة أو منطقة.





وقالت "أبل"- في بيان - : "يتم توليد المعلومات عن طريق حساب عدد الطلبات المقدمة إلى (خرائط أبل) للحصول على الاتجاهات، ثم تتم مقارنة مجموعات البيانات لتعكس التغيير في حجم الأشخاص الذين يقودون السيارات أو من يمشون على أقدامهم أو من يركبون وسائل النقل العام في جميع أنحاء العالم."





وأشارت الشركة إلى أنها تحمي خصوصية مستخدمي خدمة خرائطها الرقمية من خلال عدم ربط بيانات التنقل بـ"هوية أبل" الخاصة بالمستخدم، وعدم الاحتفاظ بسجل الموقع الجغرافي للمستخدم.



