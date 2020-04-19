أهالي زهراء مدينة نصر يشكون من انتشار القمامة

استغاث أهالي شارع الجامعه بحى زهراء مدينة نصر بموقع "صدى البلد" الإخباري بعد تقدمهم بشكاوى عديدة للحي بسبب المعاناة من انتشار القمامة.





واستغاث الاهالى بسبب كثرة القمامة بشكل كبير فى الشارع دون اى استجابات و ما تسببه من رائحه كريهة و حملها للكثير من الأمراض فى ظل انتشار فيروس كورونا.





وطالب الأهلي بإزالتها حفاظا على صحة أولادهم، موضحين ان الحكومه تدعوهم إلى التعقيم والقمامه مصدر كبير للامراض.





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