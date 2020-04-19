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بين الناس

أهالي زهراء مدينة نصر يشكون من انتشار القمامة

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث أهالي شارع الجامعه بحى زهراء مدينة نصر بموقع "صدى البلد" الإخباري بعد تقدمهم بشكاوى عديدة للحي بسبب المعاناة من انتشار القمامة.

واستغاث الاهالى بسبب كثرة القمامة بشكل كبير فى الشارع دون اى استجابات و ما تسببه من رائحه كريهة و حملها للكثير من الأمراض  فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وطالب الأهلي بإزالتها حفاظا على صحة أولادهم، موضحين ان الحكومه تدعوهم إلى التعقيم والقمامه مصدر كبير للامراض. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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