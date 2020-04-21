في ذكرى رحيله.. ننشر رباعيات صلاح جاهين

بدأ الشاعر صلاح جاهين، الذي تحل اليوم ذكرى رحيله، كتابة رباعياته عام 1959، وكان ينشرها أسبوعيا في مجلة صباح الخير حتى عام 1962، وحين انتقل إلى الأهرام توقف عن كتابة الرباعيات ثم عاد لكتابتها عام 1966 حين رجع لصباح الخير رئيسا لتحريرها وذلك لمدة عام واحد، كف بعده نهائيا عن كتابة الرباعيات، إلا خمسا نشرها في مربعه بالأهرام تعليقا على مظاهرات الطلبة عام 1968.

وبمناسبة ذكرى رحيل الشاعر الكبير ننشر رباعياته:

- لا تجبر الإنسان ولا تخيّره.. يكفيه ما فيه من عقل بيحيّره .. اللي النهارده بيطلبه ويشتهيه.. هو اللي بكره ح يشتهي يغيّره.. عجبي!

- قتلوه من التعذيب وقالوا انتحر.. فكرت لحظة وقلت: آه يا غجر!.. لو جنسكم سبناه يعيش في الحياة.. اللي انتحر راح يبقى جنس البشر!

- دخل الشتا وقفل البيبان ع البيوت.. وجعل شعاع الشمس خيط عنكبوت.. وحاجات كتير بتموت في ليل الشتا.. لكن حاجات أكتر بترفض تموت

- أنا مش تبع مخلوق يا سيدنا البيه.. أنا حُر في إللي يقول ضميري عليه.. وإن كنت تُحكم جوا ملكوتك.. الشارع الواسع فاتح لي إيديه

- إنسان .. أيا انسان ما أجهلك.. ما أتفهك فى الكون وما أضألك.. شمس وقمر وسدوم وملايين نجوم.. وفاكرها يا موهوم مخلوقة لك؟

- عجبتني كلمة من كلام الورق.. النور شرق من بين حروفها و برق.. حبيت أشيلها ف قلبي .. قالت حرام.. ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق

- أعرف عيون هي الجمال والحسن.. وأعرف عيون تاخد القلوب بالحضن.. وعيون مخيفة وقاسية، وعيون كتير.. وبنحس فيهم كلهم بالحزن

- غمض عينيك و ارقص بخفة و دلع.. الدنيا هي الشابة و انت الجدع.. تشوف رشاقة خطوتك تعبدك.. لكن انت لو بصيت لرجليك تـقع

- ليل بعد ليل.. و نجم ورا نجم اتحدف.. و انا باغني .. لكن لوحدي للأسف.. لحني الجميل مش لاقي إنسان يسمعه.. يا ريته ما اتغنى .. يا ريته ما اتعزف

- سهير ليالي و ياما لفيت وطفت.. وف ليله راجع في الضلام قمت شفت الخوف.. كأنه كلب سد الطريق وكنت عاوز أقتله.. بس خفت

- زحام و أبواق سيارات مزعجة.. للي يطول له رصيف.. يبقي نجا لو كنت جنبي يا حبيبي أنا.. مش كنت أشوف إن الحياة مبهجة

- إيديا في جيوبي وقلبي طــرب.. سارح في غربة بس مش مغترب.. وحدي لكين ونسان و ماشي كده.. وبابتعد ما اعرف.. أو باقـترب

- يا ميت ندامه ع القلوب الخلا.. لا محبة فيها و لا كراهه ولا.. حتي يا قلبي الحزن ما عادش فيك معلهش.. لك يوم برضه راح تتملا

- خرج ابن آدم من العدم قلت: ياه.. رجع ابن آدم للعدم قلت: ياه.. تراب بيحيا.. وحي بيصير تراب.. الأصل هو الموت و الا الحياه؟

- كرباج سعادة وقلبه منى انجلد.. رَمَح كإنه حصان لف البلد.. ورجع لى آخر الليل وقالى ليه.. خجلان تقول إنك سعيد يا ولد

- النوم قيود والجسم مغلول بها.. غلّاب غلب ع العين يا غلبها.. فيه ناس بتشكي قلة النوم وأنا.. بأشكي الدقايق اللي بأغفل بها!

- يا حزين يا قـُـمـقـُم تحت بحر الضياع.. حزين أنا زيـَّك و إيه مستطاع ؟!.. الحزن ما بقالهوش جلال يا جدع !.. الحزن زي البرد.. زي الصداع

- هات يازمان وهات كمان يازمان.. غير البسمة الشجعان مامني يبان.. هو اللي داق الفرحة يوم ثورته.. يقدر يعود ولاثانية للاحزان

- أحسـن مـا فيهـا العشـق والمعشـقة وشـويتين الضـحــك والتـريقـة

- من بين شقوق الشيش وشقشقت لك.. مع شهقة العصافير وزقزقت لك.. نهار جديد أنا.. قوم نشوف نعمل ايه.. أنا قلت.. يا هتقتلنى يا هقتلك

- إيديا في جيوبي وقلبي طرب.. سارح في غربة بس مش مغترب.. وحدي لكين ونسان و ماشي كده.. وبابتعد ما اعرف .. أو باقـترب

- عجبى على بنت لذيذه شقيه من براها.. لكن حزينه من جواها.. تبص لوشها تلاقى البدر منور ليلاتى.. وتبص جواها تلاقى بنى آدم بيموت يوماتى

- علم اللوع أضخم كتاب فى الأرض.. بس اللى يغلط فيه يجيبه الأرض.. أما الصراحة فأمرها سهل.. لكن لا تجلب مال ولا تصون عرض

- حاسب من الاحزان و حاسب لها.. حاسب علي رقابيك من حبلها.. راح تنتهي و لابد راح تنتهي.. مش انتهت أحزان من قبلها؟

- أنا قلبـى كـورة.. والفـراودة أكـم.. ياما اتنطـح وانشـاط.. وياما اتعكم واقـول له كـل ح ينتهى فى المعـاد.. يقـول بساعتك؟ والا سـاعة الحكم؟