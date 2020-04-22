وفيات فيروس كورونا في أوروبا تتخطى 110 آلاف حالة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا تخطى 110 آلاف حالة.





وارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم، الأربعاء، إذ يبدو أن إيطاليا تتجه لتخفيف قيود شاملة تهدف لاحتواء فيروس كورونا، مع استمرار حذر المستثمرين بشأن تعافٍ سريع بعد أن أصدرت المزيد من الشركات توقعات مالية تبعث على القلق.





وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمائة بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط ما يزيد عن ثلاثة بالمائة يوم الثلاثاء عقب انهيار تاريخي لأسعار النفط.





وربحت الأسهم الإيطالية 0.9 بالمائة، إذ قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن البلاد، وهي من بين الأكثر تضررا في أوروبا، قد تبدأ في تخفيف أوامر صارمة بالبقاء في المنازل اعتبارا من الرابع من مايو.





وعلى الرغم من تعافي المؤشر هذا الشهر من مستويات متدنية سجلها في مارس، فإن المؤشر القياسي ستوكس 600 يظل منخفضا 24 بالمائة عن مستواه القياسي المرتفع المسجل في فبراير، ويتوقع محللون تعمق ركود الشركات في 2020، إذ يتسبب توقف شبه تام للأنشطة في الإضرار بأرباح الشركات.





وانخفض سهم كيرنج المالكة لجوتشي 6.3 بالمائة بعد يوم من قول الشركة إنها تضررت بشدة في أوائل أزمة فيروس كورونا بسبب اعتماد مجموعة الأزياء على العملاء الصينيين، وإنه من السابق لأوانه الحديث عن السرعة التي ستتعافى بها المبيعات في الصين.





وارتفع سهم روش هولدينج 2.1 بالمائة، بعد أن أكدت شركة صناعة الأدوية السويسرية توقعاتها للمبيعات والأرباح في 2020 في ظل ارتفاع الطلب على اختبارها الجديد لمرض كوفيد-19.