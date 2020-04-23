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أخبار البلد

اهم الاخبار.. تفاصيل إجراءات الحكومة لمواجهة الكورونا.. الجمعة أول أيام رمضان.. مفاجأة جديدة بشأن الفيروس

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:27 ص
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من التفاصيل والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي ..

مصادر تكشف تفاصيل إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا في رمضان

كشفت مصادر أنه من المقرر ان تتضمن قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار عدد القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم ٨ ابريل الجاري  لمدة أسبوعين  اعتبارًا من غدا الخميس ومنها توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من في الساعات التي ستحدد لها


قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، شهد استعراض إجمالي



لا تتوقع عملاق الأدوية السويسري "روش" أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزًا للاستخدام العام قبل نهاية عام 2021 في أقرب وقت ممكن.

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن أن بعد غدٍ الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية، وأن غدًا الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هـ.


سجلت المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأربعاء هزة أرضية في منطقة مكة المكرمة.



انتعشت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات في الشرق الأوسط بتهديده لإيران. 


تعاني العديد من الأندية حول العالم من الأزمة المادية، بسبب ما يمر به الوسط الرياضي من توقف النشاط بسبب تفشي فيروس الكورونا المستجد "كوفيد 19".


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