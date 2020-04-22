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أخبار العالم

عملاق الأدوية السويسرية تفجر مفاجأة عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:53 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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على صالح
لا تتوقع عملاق الأدوية السويسري "روش" أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزًا للاستخدام العام قبل نهاية عام 2021 في أقرب وقت ممكن.

ونقلت صحيفة "بيزنس إنسايدر" عن الرئيس التنفيذي لشركة "روش" سيفيرين شفان، قوله "أخشى أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو أنه لن يكون لدينا لقاح قبل نهاية العام المقبل" مشيا الى أن الجدول الزمني لطرحة مدة لا تقل عن 18 شهرا "طموح للغاية"  وفق وصفه

وقال "شوان" إن شركة الأدوية تخطط لإطلاق اختبارات الأجسام المضادة للفيروس كورونا في مايو، والتي ستكون قادرة على تحديد ما إذا كان شخص ما قد تعرض للاصابة من خلال البحث عن أجسام مضادة في دمه تجعله في مأمن منه. 

وأوضح أن مثل هذه الاختبارات قد تساعد الناس على استئناف حياتهم الطبيعية.
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