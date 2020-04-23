اعرف العمر الافتراضي لأجزاء سيارتك

بمجرد شرائك سيارة جديدة تضمن لك الشركة المصنعة السيارة لوقت مؤقت ويعتبر هذا العمر الأفتراضي لاجزاء سيارتك، أما بعد هذه الفترة ستوفر الشركة قطع غيار للموديل بعد مرور سنوات على تصنيعها وبالتالي هناك عمر افتراضي بالتأكيد لأجزاء سيارتك وبعدها ستكون هذه الاجزاء عرضة للأعطال، لذك يجب معرفة العمر الأفتراضي لاجزاء سيارتك.





العمر الإفتراضي لعمر الإطارات من 35 ألف كم إلى 40 ألف كم .

العمر الافتراضي لفلتر الهواء 12 شهر .

العمر الافتراضي للبطارية من 3 إلى 5 سنوات .

العمر الافتراضي لزيت عجلة القيادة من 128 إلى 160 ألف كم.

العمر الافتراضي للفرامل من 48 إلى 65 الف.

العمر الافتراصي للمساحات 6 شهور .

العمر الافتراضي لنظام التبريد بالريدياتر هو 160 ألف كم .





وللحفاظ على العمر الأفتراض لاجزاء السيارة يجب الاعتماد على الجدول الزمني للصيانة الدورية فمن شانه أن يزيد العمر الافتراضي لأجزاء سيارتك بشكل كبير بالإضافة إلى القيادة باعتدال أي عدم القيادة لمسافات قصيرة ولا لمسافات طويلة لأن المسافات القصيرة تجهد المحرك لانه لايصل إلى درجة حرارة التشغيل .







