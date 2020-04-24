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فن

شاهد... تتر مسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:15 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تشارك الفنانة دينا الشربيني، في موسم رمضان 2020، من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، المقرر عرضه عبر قنوات mbc مصر.

وقبل عرض أولى حلقاته، كشف الإعلامي شريف عامر، عبر حلقة مساء الخميس، من برنامجه "يحدث في مصر"، عن تتر المسلسل، وهو عبارة عن موسيقى تصويرية تم إنتاجها بواسطة شركة ناي.

لمسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

"لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

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