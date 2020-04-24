شاهد... تتر مسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني

تشارك الفنانة دينا الشربيني، في موسم رمضان 2020، من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، المقرر عرضه عبر قنوات mbc مصر.

وقبل عرض أولى حلقاته، كشف الإعلامي شريف عامر، عبر حلقة مساء الخميس، من برنامجه "يحدث في مصر"، عن تتر المسلسل، وهو عبارة عن موسيقى تصويرية تم إنتاجها بواسطة شركة ناي.

وقبل عرض أولى حلقاته، كشف الإعلامي شريف عامر، عبر حلقة مساء الخميس، من برنامجه "يحدث في مصر"، عن تتر المسلسل، وهو عبارة عن موسيقى تصويرية تم إنتاجها بواسطة شركة ناي.

لمسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.



