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أخبار البلد

خامس أيام رمضان.. الأرصاد: أمطار خفيفة على الوجه البحري ورياح ترابية على الصعيد

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:16 ص
حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة
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نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن يكون حالة الطقس غدا الثلاثاء، على القاهرة والوجه البحري، مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائيه صباحا على الطرق السريعة، ونشاط محدود للرياح مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.


ويكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائيه صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق على سلاسل جبال البحرالأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


بينما يظل الطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد نهارا وشديد الحرارة على الجنوب، يصاحبه شبورة مائية صباحا ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.


ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغري 16، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغري 15، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 32 للعظمى 21 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى و 18 للصغرى، وجنوب الصعيد 42 للعظمى و22 للصغرى.

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