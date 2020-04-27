خوفا من كورونا .. سكان شبرا يشكون الزحام أمام فرع البنك الأهلي

أرسل القارئ محمد منصور المقيم بشارع احمد بدوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من تزاحم المواطنين الشديد أمام فروع البنك الاهلي .









وقال منصور في شكواه " نعانى نحن سكان شبرا مصر من مشكلة التزاحم الشديد أمام فروع البنك الاهلي المصري وفروع فودافون واورنج بشكل يومي موضحا ان اغلب المتواجدون من كبار السن مما يسبب خطورة على حياتهم حيث هذا الزحام يساعد فى انتشار فيروس كورونا المستجد".





وطالب المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة.





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