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بين الناس

خوفا من كورونا .. سكان شبرا يشكون الزحام أمام فرع البنك الأهلي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:36 م
احمد قطب
أرسل القارئ محمد منصور  المقيم بشارع احمد بدوي بشبرا مصر بمحافظة القاهرة  شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا  من تزاحم المواطنين الشديد أمام فروع البنك الاهلي  .


 وقال منصور  في شكواه " نعانى نحن سكان شبرا مصر   من مشكلة التزاحم الشديد أمام فروع البنك الاهلي المصري وفروع فودافون واورنج بشكل يومي موضحا ان  اغلب المتواجدون من كبار السن مما يسبب خطورة على حياتهم حيث هذا الزحام يساعد فى انتشار فيروس كورونا المستجد".

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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