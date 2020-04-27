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أخبار البلد

نقابة الإعلاميين: رامز جلال تخطى كل الحدود

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:44 م
الدكتور طارق سعدة
الدكتور طارق سعدة
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حمادة خطاب
أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة بيانا عاجلا اشارت فيه أنه من منطلق المسئولية الملقاة على عاتق النقابة بشأن ضبط المشهد الإعلامى بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة ونحن فى معية شهر رمضان المعظم فقد تابعت نقابة الإعلاميين عن كثب ما يحدث ببرنامج المقالب لمقدمه رامز جلال الذى تخطى كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصرى .


أفادت النقابة أن برنامج رامز جلال رسخ للعنف وإهداره  للحقوق الإنسانية فبدلا من تكريمها والعمل على العلو من شأنها قام المذكور بالاستهزاء والحط من قدرها الإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدين خاصة وأن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية.

تهيب نقابة الإعلاميين المصرية بقنوات MBC بمراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم لما يعرض على شاشتها باعتبارها من أكبر القنوات فى الوطن العربى وكما تهيب النقابة بضيوف البرنامج بالبعد عن مثل هذه البرامج لما فى ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوما كلا فى مجال تخصصه. وأخيرا لايسعنا القول سوى حفظ الله مصر وشعبها.
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