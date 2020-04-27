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نقابة الإعلاميين تتهم رامز جلال بـ السادية وتصدر بيانا عاجلا ضده

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:50 م
رامز جلال
رامز جلال
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حمزة شعيب
قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن نقابة الإعلاميين أصدرت بيانا عاجلا ضد برنامج رامز جلال وذلك لضبط المشهد الإعلامي.

وأضاف "سعدة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "رامز جلال يمارس السادية والعنف ضد ضيوف البرنامج، وما يقدمه لا يليق بسلوكيات وقيم المجتمع".

وفى وقت سابق، شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما عنيفا على الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمى الذى يذاع خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشة قناة إم بى سى مصر.
وطالب مرتضى منصور فى فيديو نشره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" بإيقاف البرنامج الذى يتلاعب فيه رامز جلال بحياة الضيوف فى مشهد كارثى لبرامج المقالب.

وشدد المستشار مرتضى منصور، على أنه لن يسكت على أى إهانة للزمالك خلال البرنامج مطالبا المسئولين عن الإعلام بضرورة التحرك لإيقاف هذه المهزلة السخيفة على حد وصفه.

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