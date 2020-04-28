AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تسجيل 33 ألف إصابة بفيروس كورونا فى أفريقيا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:41 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
Advertisements
أمينة الدسوقى
تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد فى القارة الأفريقية  حاجز ال 33 ألف حالة إصابة. 

سجلت القارة 33,273 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة1,467حالة وتعافى 10,091 حالة  وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

يأتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجوال وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدوفة، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تنتهي قريبا، قائلا: "الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء".

مضيفا أن المنظمة قلقة إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في إفريقيا وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية.

وتابع قائلا: "أمامنا طريق طويلة والكثير من العمل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 234 ألفا ووفاة قرابة 10 آلاف

بعد تسجيل 13814 إصابة.. الخريطة الكاملة لانتشار فيروس كورونا في أفريقيا.. مستند

3 دول افريقية لم يدخلها فيروس كورونا المستجد.. مستند

إصابات كورونا تقترب من 20 ألف حالة في أفريقيا.. والوفيات تتخطى الـ 1000

الإصابات تتعدى 23 ألف حالة.. أفريقيا تسجل 1158 وفاة بكورونا

إصابات فيروس كورونا تتخطى 25 ألف حالة فى إفريقيا

ترشيحاتنا

الصين تسجل 6 حالات إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

بريطانيا تحذر من ظهور مرض خطير غامض له صلة بـ كورونا يحصد أرواح الأطفال

%50 نسبة تنفيذ 6288 وحدة إسكان اجتماعي بالمرحلة الثالثة بمدينة حدائق أكتوبر

في ذكرى ميلاده.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

تخفيضات 25%.. أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين.. فيديو

في نفس الوقت..طريقة استخدام رقمين وأكثر على واتس آب WhatsApp

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منع طبيبة من رؤية طفليها لمدة 19 يومًا بسبب أزمة فيروس كورونا.. تفاصيل

باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال

اتهموا في عقيدتهم فبالغوا باحتفالهم برمضان.. الفاطميون من ابتدعوا موائد الرحمن والياميش والكنافة