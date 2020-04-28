تسجيل 33 ألف إصابة بفيروس كورونا فى أفريقيا

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد فى القارة الأفريقية حاجز ال 33 ألف حالة إصابة.





سجلت القارة 33,273 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة1,467حالة وتعافى 10,091 حالة وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





يأتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجوال وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدوفة، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تنتهي قريبا، قائلا: "الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء".





مضيفا أن المنظمة قلقة إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في إفريقيا وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية.



