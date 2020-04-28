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أخبار البلد

الأعلى للإعلام: لا نملك وقف برنامج رامز جلال

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:46 م
برنامج رامز جلال
برنامج رامز جلال
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عبدالوكيل ابوالقاسم
عقدت لجنتا الشكاوى والدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا مشتركا اليوم لمناقشة مخالفات الأعمال الدرامية الرمضانية .

قال صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الاجتماع المشترك بين لجنتي الدراما والشكاوى، انتهى منذ قليل، لمناقشة الشكاوى المُقدمة ضد برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر، وأيضًا لرصد ومتابعة دراما رمضان هذا العام.

وأضاف الصالحى في تصريحات صحفية، أن المجلس لم يتخذ أي قرار عقابي ضد برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال وذلك نظرًا لأن القناة لا تخضع لسلطة المجلس، مؤكدًا أن المجلس أعطاها مهلة وطالبها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقوانينه ولوائحه.

وأكد "الصالحي" أن برنامج "رامز مجنون رسمي" لا يخضع لسلطة المجلس، وصدر لصالحه حكمًا قضائيًا من محكمة القضاء الإداري العام الماضي، ينفي سلطة المجلس عليه، أو حقه في إيقافه.

وكانت قد أصدرت مستشفى العباسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، بيانًا ، وخاطبت الأعلى للإعلام ضد برنامج رامز جلال، الذي يُعرض على قناة MBC مصر، بعنوان "رامز مجنون رسمي".
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