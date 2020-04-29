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منوعات

في حال تحسن الأوضاع.. بريطانيا تحدد 7 فئات يمكنها إجراء اختبار كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يسعى العالم اليوم على قدم وساق ليسابق الزمن والعودة إلى الحياة الطبيعية وإنقاذ الاقتصاد في العالم لأن أزمة كورونا تسببت في القضاء على المشروعات الاقتصادية التي كانت تعمل الدول عليها  الكثير من الدول. 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، تسعى الحكومة إلى أن تعود الحياة في أسرع وقت وإنهاء حالة الحجر الصحي وحظر التجول على المواطنين بسبب تفشي وباء كورونا. 

وترى بريطانيا أن الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الخاص بها هو الاعتماد على القوة البشرية وعودة العمل في الشركات والمصانع ولكن ليس بكامل طاقتها بالطبع. 

وأقرت الحكومة بعض الإجراءات الوقائية على المواطنين، أبرزها "التعقيم المستمر للأسطح و المعادن، النظافة الشخصية، إجراءات التباعد الاجتماعي بمسافة مناسبة"؛ لعدم السماح بانتشار فيروس كورونا. 

وأشارت إلى أن هناك فئات معينة من المواطنين يمكنهم أن يقوموا باختبار فيروس كورونا وليس كل المواطنين، منهم " عمال المصانع و الشركات، عمال النظافة، ضباط الشرطة، الأطباء، الممرضين، المسعفين، وأفراد الأمن". 
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