AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم: يتم احتساب زمن الامتحان مع فتح صفحة الأسئلة على المنصة الإلكترونية أمام الطالب

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:06 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي  وزير التربية والتعليم أن الوزارة قسمت محافظات مصر لمجموعتين، وحددت فترات زمنية محددة للدخول على منصة الامتحان لكل مجموعة بحيث لا يدخل جميع طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان في وقت واحد.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه وفقا لجدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي: يتواجد على منصة الامتحان الآن المجموعة الأولى - وذلك الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا ، وهذه المجموعة تضم محافظات 
القاهرة ، والجيزة ، والإسكندرية ، وأسيوط ، وكفر الشيخ ، وقنا ، والفيوم ، ودمياط ، والإسماعيلية ، وأسوان ، وبورسعيد ، وشمال سيناء، و الوادي الجديد ، وجنوب سيناء


وأضاف وزير التربية والتعليم ، أما المجموعة الثانية، فمن المقرر أن يدخل طلابها على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا ، وهذه المجموعة تضم محافظات : الشرقية ، والدقهلية ، والقليوبية ، والغربية ، والمنوفية ، والبحيرة ، والمنيا ، وسوهاج ، وبني سويف ، والأقصر ، والسويس ، والبحر الأحمر ، ومطروح

وقال وزير التربية والتعليم : هذه الفترات الزمنية هي الفترة المتاح أثنائها الدخول على الامتحان من كل محافظة، مشيرًا إلى أنه يبدأ احتساب زمن الامتحان منذ بدء الدخول عليه".

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه لا يوجد أي مشاكل على منصة الامتحان الآن أثناء سير امتحان اللغة العربية "الإلكتروني"  لطلاب الصف الأول الثانوي.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد: كل طلاب المجموعة الأولى من المحافظات موجودين على منصة الامتحان الآن، رغم أن الفترة المسموح لهم فيها بالدخول على منصة الامتحان ممتدة من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة سوف تصدر بيانا رسميا بكافة المعلومات الدقيقة عن سير الامتحان بعد الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المجموعة الأولى من المحافظات التي أعلنا عن إتاحة منصة الامتحان لها في الفترة الصباحية تشمل 14 محافظة، بها حوالي 292 ألف طالب وطالبة،  أما المجموعة الثانية التي ستدخل الامتحان في الفترة المسائية  من 12 ظهرا حتى 3 عصرا فتشمل 13 محافظة بها 300 ألف طالب في أولى ثانوي.

وكان طلاب الصف الأول الثانوي دخلوا اليوم، الأربعاء، على منصة الامتحان لأداء أول امتحاناتهم الإلكترونية التي سيتم تقييمهم على أساسها في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020.

ويمتحن طلاب الصف الأول الثانوي الآن في مادة اللغة العربية، وذلك بشكل إلكترونية على منصة الامتحان من المنازل.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي، أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وتنعقد الامتحانات الإلكترونية بنظام الكتاب المفتوح، حيث تقوم أسئلته على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ، وتشمل هذه الامتحانات الإلكترونية نوعين من الأسئلة، أولهما أسئلة الاختيار من متعدد، وثانيهما الأسئلة المقالية ويمكن للطالب استخدام قلم التابلت في الإجابة عنها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء امتحانات نهاية العام لـ الصف الأول الثانوي إلكترونيا من المنازل.. غدا

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي.. وخطوات الاستعلام عنها

وزير التعليم: مليون و 200 ألف طالب سيخوضون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنازل .. وسنعاقب الغشاشين

بدء امتحانات الصف الأول الثانوي 2020 باللغة العربية إلكترونيا من المنازل .. اليوم

إرشادات عاجلة من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاق الامتحانات الإلكترونية

في 14 محافظة.. طلاب الصف الأول الثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء العربي من المنازل

ترشيحاتنا

هجوم جماعي.. عملية طعن في مدينة هاناو الألمانية

بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك

علي جمعة يقدم نصائح تساعد على الاستمرار فى الطاعة

علي معلول يرد على هجوم جماهير الترجي والنجم الساحلي بسبب الأهلي

بقيمة 40 ألف جنيه.. شروط الحصول على تعويض حوادث الطرق بعد الزيادة

كهربا وصالح جمعة يعلنان التمرد بصورة جديدة فى أمسية رمضانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف إنساني.. معلمة أمريكية تتولى رعاية طفل حديث الولادة بعد إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا

بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك

بـ الجينز المقطع.. نيللى كريم تفاجئ متابعيها بفيديو على tik tok