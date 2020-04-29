وزير التعليم: يتم احتساب زمن الامتحان مع فتح صفحة الأسئلة على المنصة الإلكترونية أمام الطالب

فترات زمنية محددة للدخول على منصة الامتحان لكل مجموعة بحيث لا يدخل جميع طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان في وقت واحد.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه وفقا لجدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي: يتواجد على منصة الامتحان الآن المجموعة الأولى - وذلك الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا ، وهذه المجموعة تضم محافظات



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وأضاف وزير التربية والتعليم ، أما المجموعة الثانية، فمن المقرر أن يدخل طلابها على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا ، وهذه المجموعة تضم محافظات : الشرقية ، والدقهلية ، والقليوبية ، والغربية ، والمنوفية ، والبحيرة ، والمنيا ، وسوهاج ، وبني سويف ، والأقصر ، والسويس ، والبحر الأحمر ، ومطروح القاهرة ، والجيزة ، والإسكندرية ، وأسيوط ، وكفر الشيخ ، وقنا ، والفيوم ، ودمياط ، والإسماعيلية ، وأسوان ، وبورسعيد ، وشمال سيناء، و الوادي الجديد ، وجنوب سيناءوأضاف وزير التربية والتعليم ، أما المجموعة الثانية، فمن المقرر أن يدخل طلابها على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا ، وهذه المجموعة تضم محافظات : الشرقية ، والدقهلية ، والقليوبية ، والغربية ، والمنوفية ، والبحيرة ، والمنيا ، وسوهاج ، وبني سويف ، والأقصر ، والسويس ، والبحر الأحمر ، ومطروح





وقال وزير التربية والتعليم : هذه الفترات الزمنية هي الفترة المتاح أثنائها الدخول على الامتحان من كل محافظة، مشيرًا إلى أنه يبدأ احتساب زمن الامتحان منذ بدء الدخول عليه".





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه لا يوجد أي مشاكل على منصة الامتحان الآن أثناء سير امتحان اللغة العربية "الإلكتروني" لطلاب الصف الأول الثانوي.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد: كل طلاب المجموعة الأولى من المحافظات موجودين على منصة الامتحان الآن، رغم أن الفترة المسموح لهم فيها بالدخول على منصة الامتحان ممتدة من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.





وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة سوف تصدر بيانا رسميا بكافة المعلومات الدقيقة عن سير الامتحان بعد الساعة الثالثة عصرًا.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المجموعة الأولى من المحافظات التي أعلنا عن إتاحة منصة الامتحان لها في الفترة الصباحية تشمل 14 محافظة، بها حوالي 292 ألف طالب وطالبة، أما المجموعة الثانية التي ستدخل الامتحان في الفترة المسائية من 12 ظهرا حتى 3 عصرا فتشمل 13 محافظة بها 300 ألف طالب في أولى ثانوي.



