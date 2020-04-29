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تعليم

تصنيع كمامات طبية بكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان.. صور

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:48 م
تصنيع كمامات طبية
تصنيع كمامات طبية
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شاذلى عبد الفتاح
تفقد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم الأربعاء وحدة إنتاج كلية هندسة الطاقة والتى بدأت فى تصنيع كمامات طبية  مساهمة من الجامعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور جامعة أسوان المجتمعى تجاه المجتمع ودعمًا لمؤسسات الدولة والعمل على توفير الكمامات الطبية لأبناء الجامعة والمواطنين للوقاية من عدوى انتشار الفيروس وتخفيف عبء الحصول عليها. 


وتابع رئيس الجامعة مراحل إنتاج الكمامات والتأكد من إتخاذ كافة وسائل الحماية والسلامة للعاملين بالورشة ، وإجراء التعقيم اللازم على مدى ساعات العمل، وتسخير كافة الإمكانيات لإنتاج آلاف من الكمامات الطبية.


وخلال جولته التفقدية وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور  عادل زين عميد كلية هندسة الطاقة، وفريق العمل المتعاون من مختلف الأقسام لمجهوداتهم فى تنفيذ هذه المبادرة، وإستغلال الإمكانيات المتاحة بالكلية والتى تعد خطوة إيجابية فى خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وقال الدكتور أحمد غلاب إن تنفيذ مثل هذه الأعمال يهدف لتحقيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار العدوى ، وتقديم خدمة للمجتمع فى ظل هذه الأزمة التى تتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتحقيق السلامة والحماية للمواطنين ولجنود الجيش الأبيض وتقديم المستلزمات الطبية اللازمة لهم لحمايتهم من العدوى ، مؤكدًا على دعمه الكامل لوحدة الإنتاج بكلية هندسة الطاقة وكلية التربية النوعية.
تصنيع كمامات طبية بكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان.. صور
تصنيع كمامات طبية بكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان.. صور
تصنيع كمامات طبية بكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان.. صور
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