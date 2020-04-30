AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإمام الأكبر: تظل ذكرى إنشاء الجامع الأزهر عزيزة على قلبي

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:30 م
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. إن يوم  السابع من رمضان من كل عام يظل ذكرى عزيزة على قلبي وقلب كل أزهري ومسلم، ففي هذا اليوم عام ٣٦١ هجريا أقيمت أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر الشريف.

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر خلال تغريدة خاصة لفضيلته عبر حسابه الشخصي على (تويتر)، أن الجامع الأزهر ظل على مدار أكثر من ألف عام قلعة للعلم ومنارة للوسطية والاعتدال، يأتيه طلاب العلم من جميع أنحاء العالم، يتلقون على يد علماءه علوم الدين والدنيا، فيتخرجون منه سفراء ينشرون رسالة الإسلام السمحة في كافة أرجاء الدنيا.

كما دعا فضيلته خلال التغريدة أن يحفظ المولى -عز وجل- الأزهر الشريف، ويزده تعظيما وتشريفا.

حدث في 7 رمضان افتتاح الجامع الأزهر
في مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 361هـ الموافق 971م، تم افتتاح الجامع الأزهر للعبادة والعلم، وأقيمت أول صلاة فيه؛ حيث انطلق صوت المؤذن من فوق مئذنة جامع الأزهر في مدينة القاهرة بمصر، وللأزهر مكانة علمية ودينية لدى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، تم إنشاؤه على يد جوهر الصقلي في عهد المعز لدين الله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد بن زايد يبعث برسالة لـ شيخ الأزهر.. ماذا قال لـ الإمام الطيب؟

فيديوجراف .. الأزهر يحسم جدل صوم رمضان

حدث في 7 رمضان.. إقامة أول صلاة في الجامع الأزهر.. ودخول المعز لدين الله القاهرة

ترشيحاتنا

كريمة يرد.. هل يجوز تكملة الطعام والشراب لحين انتهاء أذان الفجر

علي جمعة: البحر الميت مقر قوم لوط الذي خُسف بهم.. لذلك مليء بالمعادن

CIA تتحدى ترامب.. الوكالة تكشف حقيقة تصنيع فيروس كورونا في الصين

سعره 10 ملايين استرلينى .. بيراميدز يزاحم الأهلى على صفقة القرن الحقيقية

برافو يا أوس أوس فقر الفلوس مش عيب.. تامر حسني يوجه رسالة لنجم مسرح مصر

بيان مهم من وزارة الصحة بعد قليل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان.. تناول الثوم قبل وجبة الإفطار والنتيجة مذهلة

بمكياج صارخ.. فيفي عبده تستعرض جمالها بالشيفون المشجر

بسبب كورونا.. شخص يلقي زوجته من الطابق السابع