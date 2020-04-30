الخير جاي.. بدء حصاد 3 آلاف فدان بنجر بـ المنيا.. صور

بدأ موسم حصاد بنجر السكر بمشروع غرب غرب المنيا علي مساحة 3 آلاف فدان بزيادة 2400 فدان عن موسم العام الماضي بإنتاجية متوقعة تصل إلى 25 طنا للفدان، وتم التعاقد عليها مع 3 شركات لإنتاج السكر وهي النوبارية وأبو قرقاص والفيوم بواقع 1000 فدان لكل شركة.





قال الدكتور ايمن عبدالعال المدير التنفيذي للمشروع ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتمد خطة التوسعات المستقبلية للمشروع مع بدء الموسم المقبل في الزراعة سبتمير المقبل.





وأضاف أن أهم ما يميز إنتاج البنجر في مشروع غرب المنيا ارتفاع نسبة السكر فيه بنسبة تصل إلي 23%، وهو ما يضفي ميزة نسبية لزراعة بنجر السكر في المشروع ويرفع من عائد زراعته في أراضي المشروع يدفع الدولة لزيادة المساحات المستهدف زراعتها ببنجر السكر إلي 5 الاف فدان الموسم المقبل، مشيرا إلي أن أن نجاح زراعة البنجر في المشروع هو بمثابة رسالة طمأنة لشركات السكر بأنها مستعدة للتعاقد علي أية مساحات إضافية لزراعة البنجر السكر.





وأوضح المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا إن البنجر المنزرع في المنطقة يتميز بمحتوي البنجر من السكر وهو ما دفع شركات إنتاج السكر في التنافس على التعاقد علي شراء المحصول بجانب ارتفاع نسبة الجودة والتي تراوحت فيما بين 84 الى 86%، مؤكدا أن منطقة غرب غرب المنيا منطقة واعدة لإنتاج بنجر السكر وإقامة مجتمع زراعي صناعي بها.





كما أعلن ايمن عبدالعال بدء أعمال حصاد 1000 فدان تم زراعتها بالقمح ضمن المساحات المخصصة للمشروع لمختلف المحاصيل الشتوية والبالغة 20 ألف فدان تتوزع على زراعات القمح وبنجر السكر والمحاصيل الشتوية المستهدف زراعتها في أراضي المشروع، مشيرا إلي إنه تم تطبيق الممارسات الجيدة في الحصاد الآلي للحد من الفاقد خلال مراحل الإنتاج والتداول علي أن يتم توريد محصول القمح إلي الصوامع التابعة لوزارة التموين بمحافظة المنيا.





وأشار المدير التنفيذ لمشروع غرب غرب المنيا، إنه تم الإعتماد في النظام الزراعي بالمشروع علي استخدام نموذج الزراعة الآلية بصورة كبيرة كأحد أنظمة المساحات الكبيرة في الزراعة من خلال المساهمة في عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر.



