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توك شو

شاهد.. بكاء وتعاطف المصريين مع رجل مسن ببرنامج "ورطة إنسانية".. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:35 م
برنامج ورطة إنسانية
برنامج ورطة إنسانية
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اسراء صبري
تناول برنامج "ورطة إنسانية"، الجزء الثاني موقف عن مأساة رجل مسن مقيم في دور الرعاية، وغياب أولاده عنه لمدة 4 سنوات.

وتضمنت الحلقة رجلا مسنا يجلس على كرسي فى منتصف الشارع ومعه أحد مشرفي دار الرعاية ينتظرون أبناءه، ولكن لا يأتون، ثم يبدأ المشرف في طلب مساعدة المواطنين حتى لا تخيب أمال المسن.

وبادر الجميع بادعاء أنهم أصحاب أولاده للتخفيف عنه، ولكن بعضهم لم يستطع التماسك أمامه وبادروا بالبكاء.


وأظهر المواطنون تعاطفهم مع المسن، معقبا أحدهم "انا قلبي وجعنى والله العظيم"، وأخرى قائلة: "ممكن تعتبرني بنتك انا والدي متوفي".
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