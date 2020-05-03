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تكنولوجيا

بسعر منافس لـ AirPods Pro سامسونج تصدر سماعات Galaxy Buds X

الأحد 03/مايو/2020 - 12:01 ص
بسعر منافس ل AirPods
بسعر منافس ل AirPods Pro سامسونج تصدر سماعات Galaxy Buds X
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ندى على
ظهرت تسريبات جديدة تتحدث عن سماعات سامسونج اللاسلكية القادمة   Galaxy Buds X والتى ستصدرها سامسونج بشكل رسمى خلال ايام قليلة بعد أن أعلنت عنها منذ فترة. 

ووفقا لموقع Tom's Guide فإن سماعات سامسونج  Galaxy Buds X اللاسلكية ستصرف الأنظار لفترة عن سماعات AirPods Pro من شركة آبل والتى صدرت بسعر مرتفع نسبيا حيث تبلغ  249 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 3920 جنيه مصرى. 


وكشفت التسريبات أن سماعات سامسونج  Galaxy Buds X اللاسلكية ستتوفر بسعر 140 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 2200 جنيه مصرى.

وتعتبر سماعات سامسونج  Galaxy Buds X منافسة بشكل كبير لسعر سماعات AirPods Pro من آبل، كما أن السماعات تشكل تطورا كبيرا حيث أنها صغيرة الحجم، وتصميها  شبيه بحبات الفول، ولن تشكل أى إزعاج للمستخدمين حيث ستكون مناسبة لحجم الأذن.

وتتميز سماعات سامسونج  Galaxy Buds X اللاسلكية بأنها تحتوى على تكنولوجيا عازلة للأصوات المحيطة وبدقة أداء صوتى  عالية، بحيث تفصل المستخدمين عن العالم الخارجى.


بسعر منافس لـ AirPods Pro سامسونج تصدر سماعات Galaxy Buds X
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