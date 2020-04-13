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تكنولوجيا

أفضل 5 سماعات لاسلكية في 2020

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:03 ص
أفضل 5 سماعات لاسلكية
أفضل 5 سماعات لاسلكية في 2020
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قسم التكنولوجيا
مع تواجد العديد من سماعات الرأس اللاسلكية المختلفة فى الأسواق، أصبح الأمر أكثر صعوبة لتحديد الأفضل بينها، حيث يخضع قرارك قياسًا على السعر والمواصفات والتصميم، لذلك نقدم قائمة بأفضل السماعات فى 2020 لتختار الأفضل لك.

وبحسب CNET التقني، فسوق السماعات اللاسلكية مقسم إلى ثلاثة فئات، الأولى سماعات الأذن اللاسلكية مثل اَير بود، وسماعات الرأس اللاسلكية الكاملة الحجم، والمانعة للضوضاء ومنها سوني و Bose، وأخيرًا السماعات اللاسلكية حسب الميزانية والتى تتوافر على منصة أمازون الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية.

ونظرًا لصعوبة مراجعة جميع الإصدارات المتواجدة فى الأسواق من السماعات اللاسلكية، سنعتمد على تقسيم الأفضل من ناحية مقاومة الماء والعرق بالإضافة للعوامل السابقة.

1- سماعة Sennheiser Momentum True Wireless 2
تأتي سماعة الجيل الثاني من Momentum True Wireless 2 المقدمة من علامة Sennheiser العريقة، وهى متاحة للشراء مقابل 300 دولار، وتعد الأفضل فى جميع الجوانب من النسخ السابقة، حيث تأتي بتصميم أصغر قليلًا وأكثر راحة، وميزة إلغاء الضوضاء، بالإضافة إلى عمر بطارية أطول يصل إلى 7 ساعات مقابل الإصدار السابق الذى كان يصل لـ 4 ساعات فقط.


وتستخدم السماعة  تقنية Bluetooth 5.1 مع دعم برامج ترميز AAC و AptX، للأجهزة التي تحتوي على AptX ، مثل هواتف Samsung Galaxy الذكية، ومقاومة للماء.

2- سماعة WH-1000XM3 من سوني
تتميز سماعة WH-1000XM3 من شركة سوني، بأنها مانعة للضوضاء، وملاءمة أكثر وتتميز بأداء أفضل من النسخ السابقة، بالإضافة إلى جودة صوت مثالية للإستماع إلى الموسيقى، وعمر البطارية أقوي.


3- سماعة Apple Airbods Pro
وتأتي سماعة Apple Airbods Pro بسعر 249 دولارًا، مع ميزة إلغاء الضوضاء، وتصنف أنها الأفضل بسبب تصميمها الفريد، وملاءمتها عندما تريد إجراء مكالمة أو الاستماع إلى الموسيقى أثناء التمرين، وبطارية قوية.


3- سماعة سامسونج جلاكس Buds Plus
تبدو سماعات Buds Plus بنفس تصميم  الإصدار السابق Galaxy Buds السابقة، إلا أن عمر البطارية الخاص بها يصل حتي11 ساعة لتشغيل الموسيقى، كما أنها تحتوي على برامج تشغيل مزدوجة للحصول على صوت أفضل وميكروفون إضافي، مع الحد من الضوضاء أثناء إجراء المكالمات.


5- سماعة SoundLiberty 79
تتميز سماعة  SoundLiberty 79 من TaoTronics، بسعرها  الأرخص فى القائمة حيث يبلغ 60 دولار فقط، كما أنها مناسبة للأذن بشكل جيد، بالإضافة لصوت قوي، وإماكنية تقليل الضوضاء بشكل ممتاز قياسًا على سعرها.

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