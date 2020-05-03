ارتفاع ملحوظ للوفيات والإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا والبرازيل

ارتفع عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا في اسبانيا وتخطى حاجز الـ 25 ألف حالة وفاة بعد تسجيل 276 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 2588 حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الاصابات حوالي 245567 إصابة.

وفي البرازيل قالت وزارة الصحة السبت إنها سجلت 4970 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و421 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 95559 بينما وصل عدد الوفيات إلى 6750.





وزادت حالات الإصابة الجديدة بنحو 5.4 في المئة اليوم السبت مقارنة باليوم السابق بينما زادت الوفيات بنحو 6.7 في المئة.

وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 3 مليون و400 ألف إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات 244 ألف وفاة.

وأوضح موقع "وورلد ميتر" أن عدد الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ 3,477,348 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات حول العالم 244,419 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم 1,107,716 حالة شفاء.

وجاءت أمريكا في المركز الأول في الدول المتضررة من الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت 1,157,598 إصابة، فيما سجلت 67,248 حالة وفاة، بعد تسجيل 1,495 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. فيما سجلت ايطاليا 209,328 إصابة و28,710 وفاة.

وسجلت بريطانيا 182,260 حالة إصابة، فيما بلغ تعداد الوفيات 28,131حالة وفاة، وسجلت فرنسا 168,396 حالة إصابة و24,760 حالة وفاة.



