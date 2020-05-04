كيف تزيد من قوة وعزم محرك السيارة؟.. تفاصيل

من منا لا يريد ان يزيد من قدرة محرك سيارتة ؟ بالطبع جميعنا نريد ذلك و لكن لا نعرف كيف لان المحرك هو عبارة عن قلب السيارة النابض بالقوة و الحيوية و دائما نود ان نجعلة في افضل حال ففي هذا السياق نطرح عليكم الموضوع التالي:





كيف تزيد عزم السيارة :

1- تغيير الفلاتر و خصوصا فلتر الهواء لتزيد من تدفق الاوكسجين للمحرك مما يدعم أداؤه.





2- زيادة فتحات العادم من أجل زيادة كمية تدفق الهواء والوقود في السيارة.





3- تخفيف وزن السيارة قدر المستطاع فيمكنك استبدال الكابوت و الشنة بكابوت و شنطة كاربون فايبر لان وزنة اخف مما سيقلل الحمل علي المحرك و يزيد من عزم و تسارع السيارة .





4- استبدال سلك البوجيهات بسلك اسبور عالي الاداء لان السلك التقليدي يؤخر وصول الشرارة الاولي الازمة للتشغل من البوجيهات للمحرك .





5- استبدال العفشة العادية بعفشة اسبور اخف وزنا و اكثر خبرة في التعامل مع التضاريس مما يقلل الحمل علي المحرك و يزيد من العزم و التسارع.