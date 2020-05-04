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سيارات

كيف تزيد من قوة وعزم محرك السيارة؟.. تفاصيل

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:05 ص
كيف تزيد من قوة وعزم
كيف تزيد من قوة وعزم محرك السيارة
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اشرف عطية

من منا لا يريد ان يزيد من قدرة محرك سيارتة ؟ بالطبع جميعنا نريد ذلك و لكن لا نعرف كيف لان المحرك هو عبارة عن قلب السيارة النابض بالقوة و الحيوية و دائما نود ان نجعلة في افضل حال ففي هذا السياق نطرح عليكم الموضوع التالي:


كيف تزيد عزم السيارة : 

1- تغيير الفلاتر و خصوصا فلتر الهواء لتزيد من تدفق الاوكسجين للمحرك مما يدعم أداؤه.


2- زيادة فتحات العادم من أجل زيادة كمية تدفق الهواء والوقود في السيارة.


3- تخفيف وزن السيارة قدر المستطاع فيمكنك استبدال الكابوت و الشنة بكابوت و شنطة كاربون فايبر لان وزنة اخف مما سيقلل الحمل علي المحرك و يزيد من عزم و تسارع السيارة . 


4- استبدال سلك البوجيهات بسلك اسبور عالي الاداء لان السلك التقليدي يؤخر وصول الشرارة الاولي الازمة للتشغل من البوجيهات للمحرك . 


5- استبدال العفشة العادية بعفشة اسبور اخف وزنا و اكثر خبرة في التعامل مع التضاريس مما يقلل الحمل علي المحرك و يزيد من العزم و التسارع.

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