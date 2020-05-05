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توك شو

إحنا ناقصين.. تعليق قوي من نائبة برلمانية على عودة السياحة الداخلية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت النائبة البرلمانية، ثريا الشيخ، إن  لديها تخوفات من فتح الباب أمام السياحة الداخلية، مشيرة إلى أنه فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة تجمعات المواطنين حفاظًا على صحتهم، يتم فتح الباب لخلق تجمعات عائلية تشكل خطرًا فى زمن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابعت:"المصريين بيحبوا اللمة..والفيروس خطير جدًا.. مش ناقصين".

وناشدت "ثريا الشيخ"، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، بضرورة التمهل فى خطوة فتح الفنادق وعودة السياحة الداخلية على الأقل لمدة شهر على الأقل.

ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أنها متخوفة من زيادة أعداد المصابين بكورونا، عند عودة السياحة الداخلية نظرًا لثقافة المصريين التى تميل إلى التجمعات، وتابعت:"كفاية على وزارة الصحة اللى هى فيه ومش لازم نحملها عبئا إضافيا".
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