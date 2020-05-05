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فن

تتر مسلسل بـ 100 وش يحقق نصف مليون مشاهدة .. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:57 ص
لسل بـ 100 وش
لسل بـ 100 وش
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آيه عاطف
حقق تتر مسلسل  "بـ 100 وش"  نجاحا كبيرا حيث تخطى حاجز النصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب"، وهو غناء المدفعجية - نيللي كريم - اسر ياسين.

وتقول كلمات التتر "هحلم وانا نايم هحلم وانا صاحي .. ويا عيشة ارتاحي والفقر اهو غار".

وتقع أحداث مسلسل "بـ 100 وش" في إطار كوميدي لايت، حيث يقع لبطلي العمل نيللي كريم واسر ياسين العديد من المفارقات الكوميدية اثناء قيامهم بأعمال نصب.

"بـ 100 وش" بطولة :نيللي كريم – آسر ياسين – علا رشدي – مصطفي درويش – إسلام إبراهيم – شريف دسوقي – دنيا ماهر – لؤي عمران – حسن أبو الروس - زينب غريب - محمد عبد العظيم، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج: كاملة أبو ذكري.

يذكر أن النجم آسر ياسين قد نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة مركبة له هو وأبطال مسلسل بـ "100 وش" على غلاف المسلسل الإسبانى الشهير "لا كاسا دو بابل" وعلق عليها قائلًا: "#لا_كاسا_دي_بولاق#بـ100وش #ب١٠٠_وش".
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