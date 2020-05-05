تتر مسلسل بـ 100 وش يحقق نصف مليون مشاهدة .. فيديو

حقق تتر مسلسل " بـ 100 وش " نجاحا كبيرا حيث تخطى حاجز النصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب"، وهو غناء المدفعجية - نيللي كريم - اسر ياسين.





وتقول كلمات التتر "هحلم وانا نايم هحلم وانا صاحي .. ويا عيشة ارتاحي والفقر اهو غار".





وتقع أحداث مسلسل "بـ 100 وش" في إطار كوميدي لايت، حيث يقع لبطلي العمل نيللي كريم واسر ياسين العديد من المفارقات الكوميدية اثناء قيامهم بأعمال نصب.





"بـ 100 وش" بطولة :نيللي كريم – آسر ياسين – علا رشدي – مصطفي درويش – إسلام إبراهيم – شريف دسوقي – دنيا ماهر – لؤي عمران – حسن أبو الروس - زينب غريب - محمد عبد العظيم، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج: كاملة أبو ذكري.



