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فن

بعد نجاح عملية النصب على البنك.. الحلقة العاشرة من "بـ 100 وش" تتصدر تريند جوجل

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:26 م
بـ100 وش
بـ100 وش
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محمد نحلة

تصدرت الحلقة العاشرة من مسلسل " بـ 100 وش " تريند محرك البحث جوجل" خاصة بعد نجاح العصابة فى النصب على البنك واخذ الاموال.



كانت الحلقات السابقة قد شهدت فشل العصابة فى التحايل على البنك بسبب "سباعي" الذي يجسده الفنان شريف دسوقي.



مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.



وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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