الهند تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أكبر ارتفاع للإصابات خلال يوم واحد.





وقبل اليوم، كانت أعلى قفزة في يوم واحد في الهند بـ 2644 حالة في 24 ساعة، وسجلت يوم 3 من مايو.





ووفقا للمجلس الهندي للبحوث الطبية، أجرت البلاد الآن أكثر من 1،190،000 اختبار لفيروس كورونا.





وقد تم تسجيل 46،433 حالة إصابة في الهند، بما في ذلك 1،568 حالة وفاة في البلاد.





ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي في دارافي مومباي ، أحد أكبر الأحياء الفقيرة في آسيا ، 632.



