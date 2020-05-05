بسبب التجمعات الأسرية.. نائبة تطالب بتأجيل قرار عودة السياحة الداخلية

أعربت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، عن رفضها لقرار الحكومة بعودة السياحة الداخلية أول يونيو المقبل، مطالبة بضرورة تأجيل القرار لمدة شهر على الأقل خاصة في ظل تزايد ارتفاع إصابات فيروس كورونا في مصر والذي وصلت أمس فقط 348 حالة وهو أعلى معدل حتى الآن.





وحذرت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، من خطورة تطبيق القرار والمراهنة على وعي المصريين في تنفيذ تعليمات الوقاية والتباعد الاجتماعي، مضيفة:"المصري اجتماعي بطبعه ولا يذهب للسياحة أو السفر بمفرده "المصريون بيحبوا اللمة والتجمعات العائلية واحنا مش ناقصين".





وأشارت إلى أن عودة السياحة الداخلية تمثل عبئا إضافيا على وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا من خلال تعدد جبهات ومناطق مكافحة الفيروس، بدلا من محاصرته ومنع انتشاره، لافتة إلى أنه في بعض الأحيان يصعب كشف حامل الفيروس، الذي قد لا تظهر عليه أعراض الإصابة.





وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا، أول أمس الأحد، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة إلى السياحة الداخلية على رأسها أن يصبح معدل تشغيل العمالة حده الأقصى 50%، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



