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فن

على أغنية عود البطل.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بفيديو في الجيم

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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ميرنا محمود _ مريم عزت

نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك.


وظهرت ياسمين صبري وهي تمارس التمارين الرياضية في إحدى صالات الجيم على اأغنية عود البطل للفنان حسن شاكوش وعمر كمال.


يذكر أن ياسمين صبرى كانت إحدى ضحايا رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمى" 


وتخوض ياسمين صبري، الموسم الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "فرصة تانية"، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شاشات التلفزيون.


يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي-تامر مرسيويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي.

@yasmine_sabri_official

♬ عود البطل - حسن شاكوش و عمر كمال
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