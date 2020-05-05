على أغنية عود البطل.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بفيديو في الجيم

نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك.





وظهرت ياسمين صبري وهي تمارس التمارين الرياضية في إحدى صالات الجيم على اأغنية عود البطل للفنان حسن شاكوش وعمر كمال.





يذكر أن ياسمين صبرى كانت إحدى ضحايا رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمى"





وتخوض ياسمين صبري، الموسم الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "فرصة تانية"، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شاشات التلفزيون.





يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي-تامر مرسي. ‫ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي.