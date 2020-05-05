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أخبار العالم

قائد عمليات جيش الاحتلال: الهجمات ضد سوريا مستمرة وغزة غير مستقرة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:06 م
قائد عمليات جيش الاحتلال:
قائد عمليات جيش الاحتلال: الهجمات ضد سوريا مستمرة
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء تصريحات قائد عمليات جيش الاحتلال حول الهجمات ضد سوريا والأوضاع فى قطاع غزة. 

وقال قائد عمليات الجيش الإسرائيلي "أهارون حاليفا "إن نشاط جيش الاحتلال مستمر ضد قوات إيران وحزب الله فى سوريا"، مشيرًا إلى أن الأوضاع فى غزة غير مستقرة.

وتابع "حاليفا"، قائلا: إنه لا يوجد تغيير في المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، قائلًا: "نصر الله يعلم جيدا الثمن الذي سيدفعه حزب الله ولبنان بسبب أي تصعيد". 

وأضاف قائلًا "نصر الله ليس غبيا وهو يعرف طبيعة معلوماتنا الاستخبارية، ومدة قوة شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، ويعلم ما هي قدرات سلاح الجو وقوة نيرانه وعندما يسمعون عن هجمات غامضة في أماكن متنوعة على وجه الأرض وبمستوى دقة عال، فإنه يعلم أنه بالإمكان نسخ ذلك في الحرب بصورة مؤلمة للغاية، وهذا ليس أمرا يريده مواطنو لبنان".

وأفاد بأن قدرة إيران على البقاء في سوريا انخفضت قائلًا: "أعتقد أننا سنرى في أحد الأيام كيف أن المعركة بين حربين في السنوات الأخيرة ستسجل كنقطة نجاح للسياسة الإسرائيلية، وسنستمر في المتابعة عن كثب لكل ما يحدث في العالم النووي الإيراني ووضع جميع الأدوات على الطاولة من أجل منع حصول إيران على قنبلة نووية".
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