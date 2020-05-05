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برلمان

بنسبة تشغيل 25%.. تحرك عاجل من البرلمان لإعادة فتح المقاهي والكافيهات

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:01 م
المقاهى
المقاهى
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب للحكومة بشأن إعادة فتح الكافيهات والمقاهي، والتي تم إعلان إغلاقها بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك فئات كبيرة تضررت من هذا الإجراء، وأصبحوا يعانون من البطالة، والتي انتشرت مؤخرًا بسبب فيروس كورونا.


وطالب النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بعودة فتح الكافيهات والمقاهي بنسبة تشغيل 25%، والذي عاد للعمل مرة أخرى في بعض المناطق بنفس النسبة، على أن يكون ذلك باشتراطات من شأنها التزام هذه المقاهي والكافيهات بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، بحث يكون هناك أدوات تعقيم تستخدم ومسافات أمان وغيرها من الإجراءات التي أعلنت عن وزارة الصحة.


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وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعادة فتح الكافيهات والمقاهي لن يكون له ضرر، خاصة إذا ما تم ذلك تحت إشراف الأحياء والشرطة السياحية، التي تتابع مدى التزامها بتلك الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، على أن تتم معاقبة المخالفين لتلك الإجراءات بإغلاق الكافيه أو المقهى لمدة معينة.


وقال سمير البطيخي إنه من الضروري التعايش مع الظروف الحالية لفيروس كورونا، وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد مجددًا، لاسيما وأن هناك قطاعات أصيبت بالشلل، ومنها الكافيهات والمقاهي، والتي يصل عددها إلى 300 ألف، والعاملون بها بالملايين، ما يدعو الحكومة للنظر في إعادة تشغيل بعض القطاعات وإن كان ذلك بشروط معينة.


وكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا بغلق الكافيهات والمقاهي، على خلفية أزمة فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.
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