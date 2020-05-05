بنسبة تشغيل 25%.. تحرك عاجل من البرلمان لإعادة فتح المقاهي والكافيهات

أعلن النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب للحكومة بشأن إعادة فتح

، والتي تم إعلان إغلاقها بسبب أزمة

، مشيرًا إلى أن هناك فئات كبيرة تضررت من هذا الإجراء،

يعانون من البطالة، والتي انتشرت مؤخرًا بسبب فيروس كورونا.

وأصبحوا