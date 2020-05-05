AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سرقة هاتف محمول أثناء عمله على توكتوك.. حمو بيكا يوضح.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:07 م
حمو بيكا
حمو بيكا
Advertisements
هاني حسين
قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه كان يمتلك توكتوك قبل الشهرة وكان يعمل عليه.

وأضاف حمو بيكا في حواره  مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، " كان في واحد عايز يؤذيني واتصل بي، وقال لي انه ترك هاتفه معي وقلت له مفيش تليفون في التوك توك ووالدتي دفعت ثمن الهاتف المحمول".

وفي سياق أخر قال المهرجانات حمو بيكا، تعليقا على محاولة تقليده للفنان محمد رمضان بالتصوير مع سياراته، :" أنا مش بقلد حد".

وأضاف حمو بيكا"، :"  عندي سيارتين واحدة مرسيدس وواحدة أودي ".

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسن شاكوش: أؤيد قرار هاني شاكر بوقف أغاني المهرجانات.. فيديو

حمو بيكا ضيف إيناس الدغيدي في "شيخ الحارة والجريئة" .. الليلة

جايبهم قسط .. حمو بيكا: عندي سيارتين واحدة مرسيدس والتانية أودي.. فيديو

مينفعش يتنطط عليا.. حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش: الغرور أكله ونجاحه أنا السبب فيه.. فيديو

أحمد السقا بيغني أحسن منك.. حمو بيكا يسقط في فخ إيناس الدغيدي بعد مطالبته بالغناء ..فيديو

بتعالج بسببها.. حمو بيكا: كنت بشرب مخدرات وأنصح أي شاب بالابتعاد عنها

ترشيحاتنا

سيدة عربية تصرف على حمو بيكا.. مطرب المهرجانات يرد.. فيديو

بنسبة تشغيل 25%.. تحرك عاجل من البرلمان لإعادة فتح المقاهي والكافيهات

تصوير على الملأ.. فيديو جديد يفضح فبركة رامز مجنون رسمي

بعد مقلب رامز مجنون رسمي .. كم عدد سيارات فيفي عبده؟

وزير المالية: الحكومة تتجه لترشيد النفقات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

منزل للبيع مجانا ولا يوجد مشتري.. لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل 5 سيارات كلاسيكية فارهة أصبحت تحف فنية بـ سعر 4 ملايين دولار.. صور

بمكون من مطبخك.. وصفة لتطويل الشعر في وقت قليل

نشرة الصحة والمرأة.. هل الطفح الجلدي علامة على الإصابة بـ فيروس كورونا.. شكل زينة رمضان أيام زمان.. صور