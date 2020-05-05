سرقة هاتف محمول أثناء عمله على توكتوك.. حمو بيكا يوضح.. فيديو

كان يمتلك توكتوك قبل الشهرة وكان يعمل عليه. قال مطرب المهرجانات حمو بيكا ، إنه

وأضاف حمو بيكا في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، " كان في واحد عايز يؤذيني واتصل بي، وقال لي انه ترك هاتفه معي وقلت له مفيش تليفون في التوك توك ووالدتي دفعت ثمن الهاتف المحمول".





وفي سياق أخر قال المهرجانات حمو بيكا، تعليقا على محاولة تقليده للفنان محمد رمضان بالتصوير مع سياراته، :" أنا مش بقلد حد".

وأضاف حمو بيكا"، :" عندي سيارتين واحدة مرسيدس وواحدة أودي ".

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.



