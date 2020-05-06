بعد خلاف بينهما.. العثور على جثة فتاتين متفحمتين على طريق في أمريكا.. صور





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإن الشابة البالغة من العمر 27 عاما اتصلت بالثانية البالغة من العمر 24 عاما، و كانت تتحدث معها بلهجة عنيفة و نشب خلاف كبير بينهما انتهى بحظر كل منهما للآخر من على وسائل التواصل الاجتماعي .





وحسب رواية والدة الشابة البالغة من العمر 24 أنهما في غضون يومين كانت الأمور عادت إلى مجراها ونصالحتا بعد مقابلة استمرت 3 ساعات ووصلوا أن الخلاف بسيط لا يستحق كل ذلك الانفعال.





طلبت الشابة البالغة من العمر 27 من الشابة الآخرى مقابلتها يوم الاحد الماضي للخروج و التنزه بالسيارة نظرا لعدم وجود أي مطاعم مفتوحة بسبب الاغلاق الذي تعاني منه الولايات المتحدة.





وشعرت والدة الشابة بالقلق لأن ابنتها لم تعد حتى منتصف الليل و هذا غريب عنها ، فقامت بابلاغ الشرطة وكانت الصدمة عندما ابلغتها الشرطة انها عثرت على ابنتها

وصديقتها داخل سيارة وجثتها متفحمة.

عثرت الشرطة الأمريكية على جثة فتاتين متفحمتين على الطريق السريع في سيارة بولاية كاليفورنيا بعد خلاف بسيطة نشب بينهما أثناء محادثة هاتفية ، بشهادة والدة إحداهن .