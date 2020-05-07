شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.
وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 7 مايو ، وفقًا لعلم الأرقام.
قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 7 مايو، فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة ودودة ومؤثرة ومحبة للكمال.. أنت أيضا تتميز بالكرم وتتمتع بموهبة في العلاقات العامة، لكن لديك ميل للاستفزاز أحيانا.
نصيحة: هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.