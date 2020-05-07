سوبرا 2021 نتاج تعاون قوي بين BMW وتويوتا

بدأ تعاون مستمر بين تويوتا
اليابانية وbmw البافارية في مشروع إنتاج السيارة الجديدة سوبرا 2021 ، والمشروع
كما تؤكد أوساط عليمة بالأمر هو "كيف يتم بناء تويوتا سوبرا 2020 على أساس منصة bmw z4
أو على الأقل تكون الأخيرة هي العمود الفقري لسوبرا القادمة".
التغيرات التي تحدث في سوبرا 2021
سوبرا 2021 ليست سيارة ركوب عادية
تدرك شركة تويوتا أن Toyota Supra 2002ليست
سيارة ركوب عادية وانها بالأساس واحدة من السيارات الرياضية الخاصة جدا ، ولذلك
فالشركة اليابانيه راضية عن حجم مبيعات سيارة سوبرا القائدة بعد غياب والتي بلغت 2884
نسخه عام 1919 في الولايات المتحدة. مع العلم ان السياره لم تكن متاحة طوال العام
، حيث تم طرحها للبيع في النصف الثاني من يوليو 1919 وكان متوسط سعرها حوالي 56000 دولار إلى 57000 دولار.
علاقة سوبرا بين تويوتا وbmw
ووفقًا لجاك هوليس ، نائب رئيس
المجموعة والمدير العام ، فإن تويوتا مسرورة وراضية حقًا بالمبيعات" أما فيما يتعلق بالعلاقة مع BMW قال جاك هوليس ، نائب رئيس المجموعة والمدير
العام ردا على استفسارات كثيره عما اذا كان البافاريون لا يزالون يشاركون في تطور Supra. - إن تويوتا
لديها فريق من المهندسين في ميونيخ يعملون بشكل وثيق مع BMW لتحسين
السيارة وأوضح أن الشركه لا تزال "مسؤولة بالكامل عن ضبط وإعداد الهيكل على
هذه السيارة".
تأثير كورونا على الإنتاج الفعلي لسوبرا
وحسب مصادر تويوتا فان التشارك مع BMW حول سوبرا سيظل قائما لكن عجلة القياده بيد تويوتا التي تؤكد دوما ان منصة السياره مهمتها هي أم بالنسبة لسوبرا 2021 ، فقد تأثر إطلاقها في الولايات المتحدة بجائحة كورونا وماترتب عليها من حالة خمول شديده بأسواق السيارات في امريكا والعالم ، ومن ناحية أخرى لا يزال مصنع ماجنا شتاير في غراتس ، النمسا ، والذي كان ينبض بالحياة مغلقًا في الوقت الحالي الأمل قائم لاستئناف العمل به في الأسبوعين المقبلين ، و لا تزال سوبرا سداسية الأسطوانات على الطريق الصحيح حتى موعد البيع في شهر يونيو القادم ، وذلك بفضل 400 سيارة تم بناؤها قبل إغلاق المصنع ، ولكن ستكون قائمة الانتظار طويلة أمام الطراز 4 اسطوانات حيث لم يبدأ انتاجها بعد ، بسبب ازمة كورونا ، مما يعني أن Supra الأكثر قابلية للتحقيق لن تصل إلى الولايات المتحدة حتى قبل سبتمبر القادم .