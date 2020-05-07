سوبرا 2021 نتاج تعاون قوي بين BMW وتويوتا

بدأ تعاون مستمر بين تويوتا اليابانية وbmw البافارية في مشروع إنتاج السيارة الجديدة سوبرا 2021 ، والمشروع كما تؤكد أوساط عليمة بالأمر هو "كيف يتم بناء تويوتا سوبرا 2020 على أساس منصة bmw z4 أو على الأقل تكون الأخيرة هي العمود الفقري لسوبرا القادمة".



التغيرات التي تحدث في سوبرا 2021

التغييرات الحقيقية المؤثرة في تويوتا سوبرا 2021 قد تكون قليلة، بما في ذلك الزيادة المتوقعة في قوة المحرك سداسي الأسطوانات الي جانب نموذج جديد رباعي الأسطوانات، بالإضافة إلى الإصدار الخاص 4 اسطوانات " A91 .



ترى تويوتا ان سوبرا الجديدة ستكون سفيرا لها بسوق السيارات الرياضية الخارقه ، وان سوبرا ضمن تشكيلة تويوتا سوبرا 2020 ستظل رقما مهما لأن التأثير الإيجابي للسيارة على صورة العلامة التجارية يعني الكثير بالنسبة للشركة اليابانيه التي تعمل وفق استراتيجية عالمية تقوم على مبدأ بناء نسخة أداء من كل شيء تبيعه .

سوبرا 2021 ليست سيارة ركوب عادية

تدرك شركة تويوتا أن Toyota Supra 2002ليست سيارة ركوب عادية وانها بالأساس واحدة من السيارات الرياضية الخاصة جدا ، ولذلك فالشركة اليابانيه راضية عن حجم مبيعات سيارة سوبرا القائدة بعد غياب والتي بلغت 2884 نسخه عام 1919 في الولايات المتحدة. مع العلم ان السياره لم تكن متاحة طوال العام ، حيث تم طرحها للبيع في النصف الثاني من يوليو 1919 وكان متوسط ​​سعرها حوالي 56000 دولار إلى 57000 دولار.





علاقة سوبرا بين تويوتا وbmw

ووفقًا لجاك هوليس ، نائب رئيس المجموعة والمدير العام ، فإن تويوتا مسرورة وراضية حقًا بالمبيعات" أما فيما يتعلق بالعلاقة مع BMW قال جاك هوليس ، نائب رئيس المجموعة والمدير العام ردا على استفسارات كثيره عما اذا كان البافاريون لا يزالون يشاركون في تطور Supra . - إن تويوتا لديها فريق من المهندسين في ميونيخ يعملون بشكل وثيق مع BMW لتحسين السيارة وأوضح أن الشركه لا تزال "مسؤولة بالكامل عن ضبط وإعداد الهيكل على هذه السيارة".

تأثير كورونا على الإنتاج الفعلي لسوبرا