سوق السيارات بالسعودية يعود للعمل من جديد

تسبب فيروس كورونا في إلزام الجميع بالحجر المنزلي وبالتالي لذكل قام وكلاء السيارات في السعودية بفتح أبواب العمل من جديد وذلك بعد تنظيف وتعقيم كبير للمقرات لتكون خالية من فيروس كورونا قبل فتحها .

كما أن أغلب الوكلاء في العالم أغلقوا على أنفسهم خوفًا من انتشار الفيروس، ولكن وكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية كان لهم رأي آخر في ذلك.

والهدف من ذلك هو أن السيارات بحاجة إلى بعض العناية حتى تستطيع الصمود لنهاية هذه الفترة سواء من جانب صاحبها أو الوكيل.

وجاء ذلك الإجراء ضمن البيان الملكي الذي اعلنته المملكة العربية السعودية وذلك فيما يخص الوقف الجزئي لحظر التجول 27 مايو من 9 صباحا حتى الـ 5 مساء.

وأكد البيان الصادر على من الوقف الجزئي للحظر عدة أماكن ينتشر فيها فيروس كورونا بشكل أكثر نشاطًا وكثافة مثل محافظتي صامطة والداير في منطقة جازان، إضافة إلى عدة أحياء في مدن مثل الدمام ومكة وجدة والمدينة المنورة، إضافة إلى أحياء مثل الأثير في الدمام والشريبات، والجمعة، وقربان، وجزء من الإسكان، وبني ظفر، وبني خدرة، في المدينة المنورة.