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توك شو

مجلس الوزراء: المصريون العائدون من الكويت سيقيمون في المدن الجامعية

الخميس 07/مايو/2020 - 01:14 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء
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كـريـم الـخـطـيـب
قال المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إن سيتم إعادة المصريين العالقين من الكويت قبل عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن عدد المصريين في المعسكر 5300 مواطن.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه تم إعادة بعض العالقين من الكويت من خلال 3 رحلات جوية واتخاذ الإجراءات اللازمة عليهم .

وأشار المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إلى أن المصريين العائدين من الكويت سيقيمون في المدن الجامعية على مستوى الجمهورية، موضحا أنه لن يسمح لاي شخص داخل الحجر الصحي بالخروج خلال فترة إقامته داخل المدن الجامعية.

وأوضح أن الكويت منحت كل المخالفين حق الإعفاء من العقوبات ودغفع الغرامة ونقلهم إلى دولهم على نفقة الكويت، مؤكدا أن الحدجر لمدة 14 يوم الزامي وغير مسموح بمغادر الحجر الصحي مهما كان مكان الحجر.
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