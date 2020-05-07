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الحكومة: استمرار غلق المقاهي والملاهي والسينما خلال رمضان ..شاهد

الخميس 07/مايو/2020 - 01:25 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن تُفتح المقاهي والكافتيريات والسينما والمسارح أثناء الفترة المتبقية من شهر رمضان.

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "من المتوقع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد الأيام المقبلة"، مشيرا إلى وجود 50 حالة على أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، "نضطر إلى وضع كبار السن في المستشفيات، ونضع الشباب من المصابين في المدن الجامعية، ومتوسط مدة الإقامة حتى الشفاء أربعة أيام فقط".

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نتيجة عدم الالتزام وزيادة الاختلاط ووارد سيؤدي إلى ارتفاع الأرقام فوق 400 مصاب في اليوم الواحد بفيروس كورونا المستجد.

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