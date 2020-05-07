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سيارات

كوريا الجنوبية تغرم مرسيدس 900 مليون جنيه

الخميس 07/مايو/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
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أماني نوار

غرمت وزارة البيئة في كوريا الجنوبية، شركة مرسيدس وبورش ونيسان مبالغ كبيرة؛ بسبب إنتاج عدد كبير من السيارات تعمل بالديزل مجهزة ببرنامج غير قانوني، حيث ستحصل على السيارات التي تم بيعها بين عامي 2012 و2018.


وقالت وزارة البيئة في كوريا الجنوبية، إن مرسيدس بنز ستحصل على غرامة بقيمة 77.6 مليار وون أي بقيمة 951 مليون جنيه، إضافة إلى تغريم بورش ونيسان 12 مليون جنيه، الجدير بالذكر أن غرامة مرسيدس هي الغرامة الأكبر على الإطلاق التي تفرضها الحكومة الكورية على شركات صناعة السيارات.


كما ستقوم الحكومة الكورية باستدعاء ما يقرب من 37.154 سيارة مرسيدس تشتمل على طراز مختلف مختلفة مثل C 200d وGLC 220 d 4MATIC وGLC 250 d 4MATIC وML 250 BlueTEC 4MATIC، في حين يبلغ عدد سيارات نيسان 2,293 سيارة من طراز قشقاي، بينما يُقال أن عدد سيارات بورش 934 من طراز ماكان ديزل.


كما أكدت مرسيدس بنز في بيان لها أن  لديها أسباب تقنية وقانونية مبررة، مؤكدة أن قرار الحكومة لا ينطق على أي من الإصدارات الحديثة في حين أن الحكومة الكورية أنه تم العثور على بعض طرازات مرسيدس التي تم اختبارها تولد ما يقرب من 13 مرة أكسيد النيتروجين أكثر من الحد القياسي البالغ 0.08 جم/كم، بينما أنتجت قشقاي وماكان 10 مرات و1.5 مرة أكثر من الحد القياسي على الترتيب.


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