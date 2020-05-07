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سيارات

3 نصائح للحد من استهلاك الوقود خلال تشغيل تكييف السيارة

الخميس 07/مايو/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار

مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف  يضطر معظم قائدي السيارات إلى تشغيل مكيف السيارة بشكل مستمر وهو ما يؤدي إلى استهلاك كبير من الوقود .

 

لذلك حذر نادي السيارات الألماني من استخدام مكيف السيارة بشكل غير سليم في الصيف لاستهلاكه كمية كبيرة من الوقود .

 

 

كما كشف الخبراء عن مقدار استهلاك المكيف للوقود  حال ارتفاع درجات الحرارة بشدة  مؤكدين بأن معدل استهلاك الوقود مابين 2.5 إلى 4 لتر /100 كلم .

 

وإذا كنت ترغب في الحد من استهلاك الوقود أثناء تشغيل المكيف فعليك اتباع النصائح التالية

  

1- يجب فتح الأبواب والنوافذ لعدة دقائق قبل تشغيل السيارة

2-  قبل الانطلاق بالسيارة ينبغي تشغيل مروحة تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم تشغيل المكيف.

3- عدم تشغيل مكيف الهواء في المسافات القصيرة الأقل من 5 كلم وفتح النوافذ أثناء السير.

 كما اكد الخبراء  بأن ضبط مكيف الهواء على درجات حرارة منخفضة جدًا يسبب سحب كمية مضاعفة من الوقود كما أن انخفاض درجة الحرارة يؤدي إلى حدوث نزلات برد .

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