قرارات مجلس الوزراء اليوم.. سيناريوهات متوقعة للتعامل مع كورونا في النصف الثاني من رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن قرارات مجلس الوزراء اليوم، الخميس، التي سيعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص التدابير الاحترازية الجديدة في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع حلول النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال اجتماع يحضره وزارء الحكومة.

قرارات مجلس الوزراء اليوم، المتوقع أن تخرج من اجتماع الحكومة المصرية، حول ملامح الحظر الجديدة والتدابير الاحترازية التي تناسب المرحلة العددية التي وصلها إليها عداد الإصابات، لوح بها المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، من خلال تصريحات صحفية خرجت خلال الساعات القليلة الماضية.



وتوقع نادر سعد، في قرارات مجلس الوزراء اليوم، عدم وجود تغير كبير في ساعات الحظر التي أقرتها الحكومة، بل متوقع أن نستمر على هذا الشكل المطبق حاليا حتى نهاية شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن لدينا 50 حالة على أجهزة التنفس الصناعي ، مشيرا إلى أنه سيكون فيه وقفة أخرى من جانب الحكومة لتحديد الإجراءات التي ستتم في أيام عيد الفطر، مضيفا أن لها عدة معايير وأهمها أعداد الإصابات.

وحول قرارات مجلس الوزراء، بشأن المقاهي، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن تُفتح المقاهي والكافتيريات والسينما والمسارح أثناء الفترة المتبقية من شهر رمضان.

وأرجع متحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلي التزاحم، مؤكدا: "قمنا بالتحذير من التزاحم عدة مرات، إضافةً إلى أن التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية بدأ يقل وندفع ثمن هذا التزاحم".



