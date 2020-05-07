قرارات مجلس الوزراء اليوم.. سيناريوهات متوقعة للتعامل مع كورونا في النصف الثاني من رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن قرارات مجلس الوزراء اليوم، الخميس، التي سيعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص التدابير الاحترازية الجديدة في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع حلول النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال اجتماع يحضره وزارء الحكومة.
قرارات مجلس الوزراء اليوم، المتوقع أن تخرج من اجتماع الحكومة المصرية، حول ملامح الحظر الجديدة والتدابير الاحترازية التي تناسب المرحلة العددية التي وصلها إليها عداد الإصابات، لوح بها المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، من خلال تصريحات صحفية خرجت خلال الساعات القليلة الماضية.
وتوقع نادر سعد، في قرارات مجلس الوزراء اليوم، عدم وجود تغير كبير في ساعات الحظر التي أقرتها الحكومة، بل متوقع أن نستمر على هذا الشكل المطبق حاليا حتى نهاية شهر رمضان.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن لدينا 50 حالة على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرا إلى أنه سيكون فيه وقفة أخرى من جانب الحكومة لتحديد الإجراءات التي ستتم في أيام عيد الفطر، مضيفا أن لها عدة معايير وأهمها أعداد الإصابات.
وحول قرارات مجلس الوزراء، بشأن المقاهي، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن تُفتح المقاهي والكافتيريات والسينما والمسارح أثناء الفترة المتبقية من شهر رمضان.
وأرجع متحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلي التزاحم، مؤكدا: "قمنا بالتحذير من التزاحم عدة مرات، إضافةً إلى أن التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية بدأ يقل وندفع ثمن هذا التزاحم".
وأضاف أنه إذا تضاعفت الأعداد وتخطت فوق الـ 400 إصابة في اليوم الواحد سيتم تطبيق الحظر في العيد، متابعا "نتخذ الإجراءات بناءً على المعطيات وتقييم الواقع والأمر".
ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاجتماعية والصحية، كما يناقش الاجتماع آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج.
ويتابع الاجتماع تطبيق قرارات رئيس الوزراء بشان فيروس كورونا والتدابير الاحترازية في مصر، كما يناقش اجتماع مجلس الوزراء الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويبحث المجلس أيضا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.
كما سيعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا، خلال مؤتمر صحفي يعرض مباشرة.
وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة أسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.