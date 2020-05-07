بها مواد مسرطنة .. احذر شرب العصائر البودرة

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وأكد الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لـ صدى البلد ، أن هذه المشروبات المصنعة من البودرة، تتكون من جلوكوز ولون صبغة وطعم، وتترك آثارًا على اللسان بسبب الصبغات الموجودة بها.





وأضح أخصائي التغذية العلاجية، أن المواد التي تضاف إلى العصائر المصنعة من البودرة كالتمر وغيرها بنكهات مختلفة مثل البرتقال و المانجو، تضاف لها مواد مسرطنة بسببب الصبغة والألوان .





وحذر الدكتور مروان سالم من تناول المشروبات المصنعة من البودرة وخاصة للأطفال، مع تجنب التمر هندي الجاهز واستبداله بالطبيعي الصحي .







