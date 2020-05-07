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مرأة

بها مواد مسرطنة .. احذر شرب العصائر البودرة

الخميس 07/مايو/2020 - 05:06 م
صدى البلد
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رشا عوني
حذر الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية و الصيدلة الإكلينيكية، من تناول المشروبات المصنعة من البودرة مثل التمر الهندي الصناعي المنتشر في الشوارع في رمضان .

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وأكد الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لـ صدى البلد ، أن هذه المشروبات المصنعة من البودرة، تتكون من جلوكوز ولون صبغة وطعم، وتترك آثارًا على اللسان بسبب الصبغات الموجودة بها.

وأضح أخصائي التغذية العلاجية، أن المواد التي تضاف إلى العصائر المصنعة من البودرة كالتمر وغيرها بنكهات مختلفة مثل البرتقال و المانجو، تضاف لها مواد مسرطنة بسببب الصبغة والألوان . 

وحذر الدكتور مروان سالم من تناول المشروبات المصنعة من البودرة وخاصة للأطفال، مع تجنب التمر هندي الجاهز واستبداله بالطبيعي الصحي . 


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