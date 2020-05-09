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أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي الجديد يصدر مجموعة من القرارات الجريئة

السبت 09/مايو/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أصدر رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عددا من القرارات الجريئة، في محاولة لرأب الصدع العراقي والقضاء على الإرهاب، وإخراج العراق من دائرة تصفية الحسابات الدولية.

وتضمنت قرارات الكاظمي إعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي للخدمة وترقيته رئيسًا لجهاز مكافحة الارهاب، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لما جرى في العراق منذ اكتوبر الماضي.

ونقلت قناة السومرية العراقية عن الكاظمي قوله في كلمة: "إتخذنا مجموعة قرارات، في مقدمتها إطلاق رواتب المتقاعدين ونحرص على عدم تأخيرها".

وأضاف: " قررنا أيضا تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت منذ الأول من اكتوبر عام 2019 وحتى اليوم، وبما يحقق العدل والإنصاف ومحاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين".

وأشار الكاظمي إلى أنه أصدر توجيهات للأجهزة الأمنية بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات وطلب من مجلس القضاء الأعلى التعاون في إطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة بإستثناء من تورطوا بالدم".
 
ولفت الكاظمي الى تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة وسيادة العراق".
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