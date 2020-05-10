طريقة عمل كريمة الطبخ .. 5 وصفات سريعة في البيت

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أولًا طريقة عمل كريمة الطبخ :





مكونات كريمة الطبخ السريعة :

كيلو حليب

ماء مثلج





طريقة عمل كريمة الطبخ :

اغلي الحليب على النار ثم اتركيه يبرد

في وعاء عميق ضعي ماء وثلج

ضعي وعاء الحليب بداخل وعاء الماء بالثلج

ستلاحظين تكون رغوة على سطح الحليب

قومي بخفق الحليب لمدة 10 دقائق

ضعي الحليب بعد خفقه في الثلاجة لمدة ساعتين

بعد ساعتين اخرجي الحليب من الثلاجة واخفقيه مرة أخرى

ستتكون طبقة من الكريمة على سطح الحليب

استمري في خفق الحليب حتى تحصلي على القوام المناسب

اضيفي له ملعقتين طحين اذا كنتي ستستخدميها في الطبخ .





ثانيًا طريقة عمل كريمة الطبخ بالقشطة :





مكونات كريمة الطبخ بالقشطة :

2 كوب حليب

علبة قشطة جاهزة

2 ملعقة دقيق

نصف ملعقة نشا

كوب ماء

2 ملعقة زبدة





طريقة عمل كريمة الطبخ بالقشطة :

اخلطي النشا مع كوب ماء وضعيه في الخلاط

ضيفي له الدقيق والحليب واخفقي جميع المكونات لمدة دقيقتين

اسكبي الخليط في وعاء على نار هادئة واستمري في تقليبه

بمجرد ان يصل الخليط للغليان اطفئى النار

ضيفي للخليط علبة القشطة واخلطيهم جيدا

ضعي الخليط في الخلاط الكهربي واستمري في خفقهم لمدة 3 دقائق ثم ادخليها الثلاجة .





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ثالثًا طريقة عمل كريمة طبخ منزلية :





مكونات كريمة طبخ منزلية :

كوب حليب

ثلث كوب زبدة سائلة

ملعقة دقيق





طريقة عمل كريمة طبخ منزلية :

قومي بإذابة الزبدة على نار هادئة او في الميكرويف

ضيفي الحليب إلى الزبدة

استمري في تقليب الحليب مع الزبدة على نار هادئة

ضيفي ملعقة دقيق وحركي جيدا

بمجرد الغليان ارفعيه من على النار واتركيها تبرد .





رابعًا طريقة عمل كريمة الطبخ سالي فؤاد :





المكونات

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة

3 ملاعق نشا

3كوب ماء بارد





طريقة عمل كريمة الطبخ سالي فؤاد :

في الخلاط ضيفي الحليب البودرة مع النشاء والماء

اخفقي المكونات جيدا

ضعيها في وعاء على نار هادئة

واتركيه يغلي لمدة دقيقة

بعد الغليان ارفعيه من على النار واتركيه يبرد ثم ادخليها الثلاجة لحين الاستخدام .





خامسا طريقة عمل كريمة الطبخ بدون قشطة :





مكونات كريمة الطبخ بدون قشطة :

كوب حليب

ملعقة دقيق

فنجان زبدة





طريقة عمل كريمة الطبخ بدون قشطة :

في وعاء على النار ضيفي الحليب مع الدقيق

قلبيه حتى يغلي

ضيفي الزبدة على خليط الحليب والدقيق حتى تصبح كريمة

ضعيها في وعاء مناسب بالثلاجة لحين الاستخدام .