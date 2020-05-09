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مرأة

طريقة عمل بسبوسة بالكريمة..فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 09:03 ص
بسبوسة بالكريمة
بسبوسة بالكريمة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل بسبوسة بالكريمة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .


مقادير بسبوسة بالكريمة

2 كوب سميد 
نصف كوب زبادي 
نصف كوب زيت
نصف كوب سكر 
نصف كوب جوز 
هند ملعقة صغيرة 
بيكنج بودر 
كوب لبن 
علبة قشطة 
3 ملعقة كبيرة 
نشا 
شربات 
كريم شانتيه 

طريقة تحضير بسبوسة بالكريمة

* يخلط السميد مع الزيت ثم يضاف قليل من الشربات

* ثم يضاف السكر ثم جوز الهند ثم البيكنج بودر

* والقشطة وتقلب جيدا

لعمل القشطة الكدابة

* يسخن اللبن ويذوب به السكر ثم يذوب النشا في قليل من الماء

* نقلب جيدا حتى يثقل القوام

* تترك حتى تبرد قليلا ثم تدهن الصنية بالسمنة ثم توضع طبقة من البسبوسة ثم طبقة من المهلبية ثم طبقة أخرى من البسبوسة

* تدخل الفرن حتى تمام النضج ثم تسقى بالشربات وتقدم
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