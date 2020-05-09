طريقة عمل بسبوسة بالكريمة..فيديو

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل بسبوسة بالكريمة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي









مقادير بسبوسة بالكريمة





2 كوب سميد

نصف كوب زبادي

نصف كوب زيت

نصف كوب سكر

نصف كوب جوز

هند ملعقة صغيرة

بيكنج بودر

كوب لبن

علبة قشطة

3 ملعقة كبيرة

نشا

شربات

كريم شانتيه





طريقة تحضير بسبوسة بالكريمة





* يخلط السميد مع الزيت ثم يضاف قليل من الشربات





* ثم يضاف السكر ثم جوز الهند ثم البيكنج بودر





* والقشطة وتقلب جيدا





لعمل القشطة الكدابة





* يسخن اللبن ويذوب به السكر ثم يذوب النشا في قليل من الماء





* نقلب جيدا حتى يثقل القوام





* تترك حتى تبرد قليلا ثم تدهن الصنية بالسمنة ثم توضع طبقة من البسبوسة ثم طبقة من المهلبية ثم طبقة أخرى من البسبوسة



