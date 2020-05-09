طريقة عمل بسبوسة بالكريمة..فيديو

مقادير بسبوسة بالكريمة
2 كوب سميد
نصف كوب زبادي
نصف كوب زيت
نصف كوب سكر
نصف كوب جوز
هند ملعقة صغيرة
بيكنج بودر
كوب لبن
علبة قشطة
3 ملعقة كبيرة
نشا
شربات
كريم شانتيه
طريقة تحضير بسبوسة بالكريمة
* يخلط السميد مع الزيت ثم يضاف قليل من الشربات
* ثم يضاف السكر ثم جوز الهند ثم البيكنج بودر
* والقشطة وتقلب جيدا
لعمل القشطة الكدابة
* يسخن اللبن ويذوب به السكر ثم يذوب النشا في قليل من الماء
* نقلب جيدا حتى يثقل القوام
* تترك حتى تبرد قليلا ثم تدهن الصنية بالسمنة ثم توضع طبقة من البسبوسة ثم طبقة من المهلبية ثم طبقة أخرى من البسبوسة
* تدخل الفرن حتى تمام النضج ثم تسقى بالشربات وتقدم