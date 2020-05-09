سحورك عندنا... ساندويتش الجبن المشوي والبيض التركي وزبادي والحلو المحلية السورية

تعد وجبة السحور مهمة فى رمضان، ويحذر أغلب أطباء التغذية من تخطى هذه الوجبة فى رمضان فهي لها فوائد عدة تجعل الجسم له القدرة على الصيام، لذلك يقدم موقع صدي البلد يوميا قائمة بالواجبات الرئيسية.

تقدم الشيف غادة التلي، ساندوتش الجبن المشوي لأنك بمجرد أن تتذوقيه لن تلجأي لاستخدام محمص الخبز مرة ثانية، إليك طريقة عمل ساندوتش الجبن مع البيض التركي ، والحلو المحلاية السورية





ساندوتش الجبن المشوي

المقادير:



خبز توست شرائح

جبن شيدر شرائح

زبد

الخطوات:

١- قومي بتسخين مقلاة تحمير على النار وضعي بها ملعقة كبيرة من الزبد.

٢- اخفضي النار قليلا ثم أضيفي شريحتين من خبز التوست للمقلاة.

٣- عندما يتغير لون شرائح التوست ليصبح مائلا للون البني الفاتح أقلبيهم على الجانب الأخر حتى يتغير لونهم أيضا.

٤- أخرجي شرائح التوست من المقلاة وأضيفي لكل منهما شريحة من جبن الشيدر ثم ضعي التوست فوق بعضه. وتأكدي أن شرائح الجبن مساوية لحجم الخبز دون أية زوائد من الجوانب.

٥- ضعي الساندوتش في المقلاة مرة ثانية وقلبيه على الجانبين حتى تذوب شرائح الجبن وتصبح في حالة مثالية من اللزوجة والمطاطية التي ترغبينها.

٦- الآن حان الموعد لتخرجي الساندوتش من المقلاة وتنقليه إلى طبق تقديم مع القليل من الخيار المخلل .





البيض التركي





طريقة عمل البيض التركي



يسلق البيض ويقشر وتقسم البيضة علي اثنان ونضع الطاسة علي النار وعليها زبدة أو سمنة وملح وفلفل ويرش جبنة شيدار أو اي نوع جبنة متوفر وعلي الوجة رشة ببريكا وتغطي لمدة خمس دقائق وتقدم



محلايه سوريه

المقادير

- حليب : 4 اكواب

(1/2 كوب حليب كمية إضافية)

- النشا: كوب

- سكر : ربع كوب (يمكنك تعديل كمية السكر حسب الحلاوة المفضلة)

- مستكة : سن (مطحونة مع ½ ملعقة صغيرة سكر)

- كريمة الطبخ : ربع كوب

- كريمة الخفق : 6 ملاعق كبيرة (للتزيين)

- فستق : 6 ملاعق كبيرة (مجروش ومحمص للتزيين)

- لوز : 6 ملاعق كبيرة (مبشور للتزيين)



طريقة التحضير





1- نضع الحليب في قدر على نار متوسطة.

2- بعد أن يغلي الحليب، نضيف السكر والمستكة مع التحريك المستمر حتى نتأكد من ذوبان السكر، ثم نضيف كريما الطبخ مع التحريك.

3- نخلط في وعاء الحليب الكمية الإضافية والنشا حتى يذوب النشا ونضيف الخليط إلى قدر الحليب السابق بالنشا إلى ونغلي المزيج لمدة 5 دقائق مع التحريك المستمر.

4- نسكب المزيح في أوان فردية ونتركها ترتاح لمدة ساعة بدرجة حرارة الغرفة، ثم تبرد في الثلاجة لمدة ساعة ونزين باللوز والفستق والكريما المخفوقة.