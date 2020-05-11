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ديني

هل يجوز هجر أمي وقطيعتها بسبب أذاها الشديد لي.. دار الإفتاء تجيب

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:27 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول السائلة : " هل يجوز قطيعة امي لأنها تتدخل في شؤون حياتي وتفتعل المشاكل لدرجة أنها ستخرب بيتي؟.  

وردّ الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء ،  قائلا: " اصبري على امك ولا تملي وحاولي نصحها وارشادها والدعاء لها بالهداية والصلاح ، وإذا لم تستجب للنصح والإرشاد ، أخبري أحد المقربين لها بـأن ينصحها ويعيدها الى صوابها ويذكرها بأن سعادة الأبناء من سعادة الأباء والأمهات ، وهناك أساليب كثيرة للاعتراض على تصرفات الام ولكن لا تهجريها واصبري واحتسبي عند الله. 

وأضاف أمين الفتوى في فيديو تسجيلي عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: اتق الله ايها الأم في ابنتك ولا تخربي عليها ، واقصري علاقتك بها وتعاملي معها منطلق الام لابنتها ولا تتدخلي في حياتها مع زوجها، فقط ساعديها ان كانت محتاجة سواء بالمال او المشورة او النصيحة.

وأوضح أمين الفتوى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الصنف من الناس " الذين يخربون على الناس حياتهم " أطلق عليهم اسم " شرار القوم " وهم المشائون بين الناس بالنميمة والمفسدون بين الأحبة.  

وتابع: قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يؤمن أحدكم حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك ، وتكره لأخيك ما تكره لنفسك".
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